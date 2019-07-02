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Болотный ужас вермахта: как Красная Армия освободила Минск

03.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

75 лет назад от фашистских захватчиков был освобожден Минск. О том, как это происходило, в эфире телеканала «МИР 24» рассказал историк и публицист Александр Широкорад.

- Наступательная операция «Багратион», в ходе которой был освобожден Минск, считается крупнейшей в современной военной истории. В чем ее уникальность? 

Александр Широкорад: Уникальность операции в ее стремительности. Были задействованы огромные силы и средства. У немцев было около 900 тысяч солдат и офицеров, а о накале боев свидетельствует то, что Красная Армия использовала около 1 млн снарядов и мин. Это 1400 вагонов боеприпасов. 

- Почему для Гитлера широкомасштабное наступление на белорусском участке фронта оказалось неожиданным?

Александр Широкорад: Немцы не ожидали, что инженерные части и смекалка русского солдата позволят пройти непроходимые болота. В Беларуси и на севере Смоленской области огромное количество болот. С конца 1943 года и в начале 1944-го пытались взять в лоб неприступные немецкие позиции на более или менее сухих участках. Были большие потери, наступления не удались. И немцы в какой-то мере почивали на лаврах. С другой стороны, они были введены в заблуждение несколькими дезинформационными сообщениями о том, что планируется наступление на других участках фронта. Вплоть до того, что командиры дивизий получили приказ в самый последний момент. Никто не знал, где и как. Уровень секретности было очень высок. 

- Перед началом наступления в войсках Красной Армии прошли масштабные учения. Солдат и офицеров на импровизированных полигонах учили преодолевать ту систему обороны, которую благодаря разведке удалось скопировать. Доводили навыки до автоматизма.

Александр Широкорад: Поскольку рядом была Смоленская область, где также очень болотистая местность, там и проводили тренировки. Войска были готовы. Наконец, поступило большое количество танков. Кстати, одним из первых танков, которые ворвались в Минск, был старый танк Т-28. Известен командир танка. Танк был неплохой. Бронирование было не слабое, после финской войны бронировали лобовую часть очень хорошо. К тому времени, хотя броня наших танков увеличилась, и Т-34 был мощный танк, немецкие противотанковые средства были очень эффективными. Они пробивали наши танки, потери были большие. Но Минск взяли именно танковые части. Кстати, немцы еще в марте 1944 года объявили Минск укрепленным районом и называли его крепостью. 

Интервью полностью смотрите в видеоролике.



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Теги: Минск
 
 
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Немецкое командование было дезинформировано сообщениями о том, что наступление планируется на других участках фронта.
 
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