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Опять мы нашли "косяк" у кобринского моста... Мааааленький такой и пустяковый, однако

03.07.2019 19:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Водители рассуждают - а не пора ли убрать этот знак, который говорит о тупике перед Кобринским мостом?

Опять мы нашли "косяк" у кобринского моста... Мааааленький такой и пустяковый, однако

Проезд давно открыт, и знак явно не актуален.

Опять мы нашли "косяк" у кобринского моста... Мааааленький такой и пустяковый, однако

Присылайте странности и недочёты, которые вы встречаете в городе на admin@virtualbrest.com или на вайбер +375297257073 Будем подсказывать кому следует.

 
 
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  Водители рассуждают - а не пора ли убрать этот знак, который говорит о тупике перед Кобринским мостом? Проезд давно открыт, и знак явно не актуален. Присылайте...
 
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