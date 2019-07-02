Источник материала: Виртуальный Брест

Водители рассуждают - а не пора ли убрать этот знак, который говорит о тупике перед Кобринским мостом?





Проезд давно открыт, и знак явно не актуален.





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