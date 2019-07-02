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Опять мы нашли "косяк" у кобринского моста... Мааааленький такой и пустяковый, однако
03.07.2019 19:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Водители рассуждают - а не пора ли убрать этот знак, который говорит о тупике перед Кобринским мостом?
Проезд давно открыт, и знак явно не актуален.
Присылайте странности и недочёты, которые вы встречаете в городе на admin@virtualbrest.com или на вайбер +375297257073 Будем подсказывать кому следует.
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