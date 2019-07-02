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В Бресте на Советской открылась Арт-галерея клуба «Абрис»

03.07.2019 19:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первыми авторами нового арт пространства стали художники Татьяна Савич и Оксана Тарасюк, скульптор Александр Лазерко.

В Бресте на Советской открылась Арт-галерея клуба «Абрис»

5 лет назад Александр и Татьяна Савич открыли художественную школу «Волшебный мир». Уже 3 года спустя школа стала главным из множества направлений работы уже клуба «Абрис», разместившегося в самом центре Бреста – из окон третьего этажа открывается вид на памятник 1000-летия города.

В Бресте на Советской открылась Арт-галерея клуба «Абрис»

Как рассказали Татьяна и Александр, в Бресте есть много хороших художников, которые хотят показать свое творчество. Часто люди приходят в искусство из других профессий. Например, сама Татьяна Савич имеет художественное и медицинское образование. Но в какой-то момент творчество победило. И сегодня зрители любовались авторскими нежными пейзажами, вдыхали оживший аромат клубничного варенья, пытались вникнуть в философию «Пути» и понять секрет притяжение красочных линий… под музыку в исполнении Игоря Мухи.

В Бресте на Советской открылась Арт-галерея клуба «Абрис»

Яркими брызгами рыжего и красного цепляли картины украинки Оксаны Тарасюк. Она не смогла быть на открытии вернисажа, потому что уехала на Родину, которая «всегда там, где мама».

Поклонники Александра Лазерко и его философского взгляда на мир увидели новые работы скульптора не только в традиционном дереве, но и в камне. И снова поразительные идеи – несоразмерные или пустые части материальных образов, подчеркивающие необходимость внутреннего наполнения. Направленное объединение живого дерева и божественного камня, поддерживающее и по-особому выразительное. Скрипач без пальцев, чиновник с провалами вместо глаз, ангельские крылья с пустотой внутри, камень-голова исполнения желаний «Погладь меня!»…

Идея «Арт-галереи Абрис клуб» в том, чтобы предоставить место для организации экспозиции и напрямую связать авторов и возможных покупателей их творений. Каждая работа в экспозиции имеет свою обозначенную цену и может быть куплена.

 
Теги: Брест
 
 
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  Первыми авторами нового арт пространства стали художники Татьяна Савич и Оксана Тарасюк, скульптор Александр Лазерко. 5 лет назад Александр и Татьяна Савич...
 
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