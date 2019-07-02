ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

77-летнего мужчину, пропавшего под Барановичами, нашли в Слониме

03.07.2019 19:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Пока волонтеры и сотрудники спецслужб прочесывали лес в поисках 77-летнего жителя Барановичского района, его нашли в 30 километрах от дома, в Слониме.

77-летнего мужчину, пропавшего под Барановичами, нашли в Слониме

Житель деревни Деколы пропал днем 1 июля: ушел из дома, предположительно в лес, и не вернулся. Мужчина страдает провалами в памяти и несколько лет назад уже терялся, поэтому вечером того же дня родственники обратились в милицию и к «Ангелам».

С раннего утра до позднего вечера 2 июля волонтеры, местные жители, родственники пропавшего мужчины и люди в погонах прочесывали местность.

– Мы уже были готовы к тому, что придется работать всю ночь. Но около десяти часов вечера нам позвонили и сообщили, что мужчина нашелся. В Слониме! Его заметил случайный прохожий и сообщил в милицию. Замечательно, что есть такие неравнодушные люди, и спасибо им большое. Ведь не известно, чем бы все закончилось, если бы он просто прошел мимо, – сообщила Intex-press Мария Скидан, координатор ПСО «Ангел» г. Барановичи.

Как мужчина дошел до Слонима, не известно. Сам он этого не помнит.

Когда пенсионера нашли, он был ослаблен и обезвожен, но в целом с ним все хорошо. Мужчина уже дома.

Кстати, по информации ПСО «Ангел», 77-летний житель деревни Деколы пропал примерно в той же местности, что и житель Барановичей Михаил Нарваткин. В середине мая мужчина ушел с дачи в Полонке и пропал. Его до сих пор не нашли.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Пока волонтеры и сотрудники спецслужб прочесывали лес в поисках 77-летнего жителя Барановичского района, его нашли в 30 километрах от дома, в Слониме. Житель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Болотный ужас вермахта: как Красная Армия освободила Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика