77-летнего мужчину, пропавшего под Барановичами, нашли в Слониме

Источник материала: Виртуальный Брест

Пока волонтеры и сотрудники спецслужб прочесывали лес в поисках 77-летнего жителя Барановичского района, его нашли в 30 километрах от дома, в Слониме.





Житель деревни Деколы пропал днем 1 июля : ушел из дома, предположительно в лес, и не вернулся. Мужчина страдает провалами в памяти и несколько лет назад уже терялся, поэтому вечером того же дня родственники обратились в милицию и к «Ангелам».

С раннего утра до позднего вечера 2 июля волонтеры, местные жители, родственники пропавшего мужчины и люди в погонах прочесывали местность.

– Мы уже были готовы к тому, что придется работать всю ночь. Но около десяти часов вечера нам позвонили и сообщили, что мужчина нашелся. В Слониме! Его заметил случайный прохожий и сообщил в милицию. Замечательно, что есть такие неравнодушные люди, и спасибо им большое. Ведь не известно, чем бы все закончилось, если бы он просто прошел мимо, – сообщила Intex-press Мария Скидан, координатор ПСО «Ангел» г. Барановичи.

Как мужчина дошел до Слонима, не известно. Сам он этого не помнит.

Когда пенсионера нашли, он был ослаблен и обезвожен, но в целом с ним все хорошо. Мужчина уже дома.

Кстати, по информации ПСО «Ангел», 77-летний житель деревни Деколы пропал примерно в той же местности, что и житель Барановичей Михаил Нарваткин . В середине мая мужчина ушел с дачи в Полонке и пропал . Его до сих пор не нашли.