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77-летнего мужчину, пропавшего под Барановичами, нашли в Слониме
03.07.2019 19:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пока волонтеры и сотрудники спецслужб прочесывали лес в поисках 77-летнего жителя Барановичского района, его нашли в 30 километрах от дома, в Слониме.
Житель деревни Деколы
С раннего утра до позднего вечера 2 июля волонтеры, местные жители, родственники пропавшего мужчины и люди в погонах прочесывали местность.
– Мы уже были готовы к тому, что придется работать всю ночь. Но около десяти часов вечера нам позвонили и сообщили, что мужчина нашелся. В Слониме! Его заметил случайный прохожий и сообщил в милицию. Замечательно, что есть такие неравнодушные люди, и спасибо им большое. Ведь не известно, чем бы все закончилось, если бы он просто прошел мимо, – сообщила Intex-press Мария Скидан, координатор ПСО «Ангел» г. Барановичи.
Как мужчина дошел до Слонима, не известно. Сам он этого не помнит.
Когда пенсионера нашли, он был ослаблен и обезвожен, но в целом с ним все хорошо. Мужчина уже дома.
Кстати, по информации ПСО «Ангел», 77-летний житель деревни Деколы пропал примерно в той же местности, что и
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Пока волонтеры и сотрудники спецслужб прочесывали лес в поисках 77-летнего жителя Барановичского района, его нашли в 30 километрах от дома, в Слониме. Житель...
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