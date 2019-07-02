Журналист, блогер, увлекается футболом. Что известно о новом председателе Европарламента

Происхождение и образование





Давид Сассоли (полное имя Давид Мария Сассоли) родился 30 мая 1956 года во Флоренции (Италия).





Окончил факультет политологии Флорентийского университета.





Журналистская деятельность





В 1970-х годах Давид Сассоли начал сотрудничать с небольшими газетами и информационными агентствами, затем работал во французской редакции газеты «Джорно» (Il Giorno).





В 1992—1996 годах Сассоли был специальным корреспондентом итальянской телерадиокомпании RAI (на канале TG3). В 2006—2009 годах являлся заместителем директора телеканала TG1.





В настоящее время сотрудничает с различными газетами и журналами, ведет блог на L’Huffington Post.









Европарламент





В июне 2009 года Сассоли стал депутатом Европейского парламента от Демократической партии (ДП) Италии.





В 2013 году участвовал в праймериз ДП перед выборами мэра Рима, проиграл Иньяцио Марино (мэр в 2013—2015 годах).





В мае 2014 года Сассоли был переизбран депутатом ЕП. 1 июля того же года он занял пост вице-председателя ЕП, отвечал за бюджетную и евро-средиземноморскую политику. Входил в комитеты по развитию, по транспорту и туризму. Являлся членом делегаций по связям с Израилем, Сербией и Панафриканским парламентом.





В мае 2019 года Сассоли был вновь переизбран в ЕП. 2 июля на саммите ЕС его кандидатура была предложена на пост нового председателя Европейского парламента (от фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов»).





Личные сведения





Давид Сассоли является соавтором книги «Хрупкая власть — Советы министров во время похищения Моро» (2013).





Увлекается футболом.





Женат, супруга Алессандра. В семье сын Джулио и дочь Ливия.