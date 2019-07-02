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Статкевич с соратниками возложили цветы на могилу советских солдат в Минске
Источник материала: Партизан
Белорусский национальный конгресс Николая Статкевича призвал 3 июля возложить цветы к могилам воинов, которые боролись против нацизма.
В прошлом году всех участников аналогичной «Акции освобождения и солидарности» задержали. Теперь обошлось без «хапуна», пишет
Статкевич призвал на возложение цветов на могилы советских солдат на бульваре Толбухина в Минске. С ним на бульвар Толбухина пришли около 20 человек.
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Белорусский национальный конгресс Николая Статкевича призвал 3 июля возложить цветы к могилам воинов, которые боролись против нацизма.
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