Источник материала: Кричевская жизнь





Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Начался он с шествия трудовых коллективов и общественных организаций. У Кургана Славы прошли митинг и церемония закладки капсулы с посланием потомкам 2069 года. На стадионе «Сож-2002» прошла праздничная концертная программа. В манежном зале ФОКа прошел спортивный праздник «Мама, папа, я — спортивная семья!»В Парке Победы были развернуты игровые м спортивные площадки, выставки исторического музея, библиотечной сети, выставки-продажи мастеров декоративно-прикладного искусства, работала фотозона, проводились акции общественных организаций. Для удобства отдыхающих работали торговые точки. В 17.00 начало фестиваля красок. В 20.00. на стадионе начнется концертная программа «Красуй, Беларусь!». В 22.10. пройдет общереспубликанская акция «Споем Гимн вместе!» И завершится день праздничным салютом «Беларусь сильная!»





























































































































































































































