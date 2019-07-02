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Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

03.07.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Начался он с  шествия трудовых коллективов и общественных организаций. У Кургана Славы прошли митинг и церемония закладки капсулы с посланием потомкам 2069 года. На стадионе «Сож-2002» прошла праздничная концертная программа. В манежном зале ФОКа прошел спортивный праздник «Мама, папа, я — спортивная семья!»В Парке Победы были развернуты игровые м спортивные площадки, выставки исторического музея, библиотечной сети, выставки-продажи мастеров декоративно-прикладного искусства, работала фотозона, проводились акции общественных организаций. Для удобства отдыхающих работали торговые точки. В 17.00 начало фестиваля красок. В 20.00. на стадионе начнется концертная программа «Красуй, Беларусь!». В 22.10. пройдет общереспубликанская акция «Споем Гимн вместе!» И завершится день  праздничным салютом «Беларусь сильная!»

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

 
 
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Кричевщина празднует День Независимости и 75-годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Начался он с  шествия трудовых коллективов и...
 
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