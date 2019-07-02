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ЕС осудил запрет авиасообщения России с Грузией

03.07.2019 18:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что недавние события в отношениях между РФ и Грузией могут оказать негативное влияние на граждан двух стран.

"Мы считаем решение России о запрете полетов в Грузию с 8 июля неоправданным и несоразмерным", - говорится в коммюнике, распространенном в среду в Брюсселе.

Кроме того, отмечается в заявлении, "ограничения, которые были введены в отношении двух контрольно-пропускных пунктов на абхазской административной границе с 27 июня, серьезно сказываются на свободе передвижения и создают дополнительные трудности для населения, затронутого конфликтом".

В ЕВС считают, что их нужно отменить, чтобы избежать дальнейших гуманитарных трудностей.

В документе подчеркивается, что начавшийся в среду раунд женевских консультаций "должен эффективно использоваться для снижения напряженности и улучшения положения пострадавшего населения".

"Приверженность Европейского союза мирному урегулированию конфликтов в Грузии остается неизменной. Европейский союз вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ", - заявил представитель ЕВС.

20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

 
 
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Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что недавние события в отношениях между РФ и Грузией могут оказать негативное...
 
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