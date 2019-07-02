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Украина будет придавать приоритетное значение укреплению отношений с Беларусью - Зеленский

03.07.2019 17:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости и заявил, что Киев придает приоритетное значение укреплению отношений с Минском.

"Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение", - говорится в поздравлении Зеленского, которое цитирует пресс-служба белорусского лидера.

"Уверен, что этому будут способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года", - добавил президент Украины.

Беларусь 3 июля празднует День независимости.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости и заявил, что Киев придает приоритетное значение...
 
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