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Белорусский автобус с 50 пассажирами попал под Одессой в ДТП
03.07.2019 17:46 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
О ДТП рассказали в патрульной полиции Одессы, сообщает
Авария произошла 2 июля поздно вечером на трассе Киев-Одесса.
Автобус столкнулся с грузовиком. Отмечается, что водитель последнего не учел дорожных обстоятельств и не придерживался безопасного бокового интервала.
В результате рейсовый автобус зажало между металлическим отбойником и грузовиком.
Патрульные помогли пассажирам вылезти наружу через лобовое стекло. Люди продолжили путь на другом автобусе.
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В результате аварии никто не пострадал.
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