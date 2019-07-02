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Белорусский автобус с 50 пассажирами попал под Одессой в ДТП

03.07.2019 17:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский автобус с 50 пассажирами попал под Одессой в ДТП
Фото из открытых источников

О ДТП рассказали в патрульной полиции Одессы, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 2 июля поздно вечером на трассе Киев-Одесса. 

Автобус столкнулся с грузовиком. Отмечается, что водитель последнего не учел дорожных обстоятельств и не придерживался безопасного бокового интервала. 

В результате рейсовый автобус зажало между металлическим отбойником и грузовиком. 

Патрульные помогли пассажирам вылезти наружу через лобовое стекло. Люди продолжили путь на другом автобусе. 

Белорусский автобус с 50 пассажирами попал под Одессой в ДТП
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