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Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости

03.07.2019 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилеве празднование Дня Независимости по традиции начали в в мемориальном комплексе «Буйничское поле», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости

Павших героев почтили минутой молчания. После праздник переместился в пешеходный центр города, где разместился военно-полевой кинотеатр. Аншлаг 3 июля на показах фильмов «А зори здесь тихие», «Сыновья уходят в бой» и «Брестская крепость».

Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости

Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости

Сергей Домнич, житель Могилева:
Здорово окунуться в историю, в эту атмосферу, почувствовать тяготы и переживания тех времен.

Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости

Елисей Кадров, житель Могилева:
Очень познавательно, как жили и смотрели солдаты в то время. Ведь кино во время боевых действий поднимало их дух, помогало сражаться за нашу родину.

Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости

Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости

Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости

Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости

 

 

 

Люди в материале: Сергей Домнич
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Могилеве празднование Дня Независимости по традиции начали в в мемориальном комплексе «Буйничское поле», сообщили в программе Новости «24...
 
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