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Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве празднование Дня Независимости по традиции начали в в мемориальном комплексе «Буйничское поле», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Павших героев почтили минутой молчания. После праздник переместился в пешеходный центр города, где разместился военно-полевой кинотеатр. Аншлаг 3 июля на показах фильмов «А зори здесь тихие», «Сыновья уходят в бой» и «Брестская крепость».
Сергей Домнич, житель Могилева:
Елисей Кадров, житель Могилева:
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Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости
Новости Беларуси. В Могилеве празднование Дня Независимости по традиции начали в в мемориальном комплексе «Буйничское поле», сообщили в программе Новости «24...
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