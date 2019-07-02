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«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почтить память тех, кто отдал свои жизни во имя мира, 3 июля в Минске собрались пионеры Беларуси и России. У монумента Победы прошла международная Вахта Памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сменялся караул каждые 10 минут. Перед тем, как выйти на площадь Победы, посты долго тренировались и оттачивали каждый шаг. У всех отрядов свои особенности несения Вахты. В подготовке к 3 июля свои навыки им передавали минские ребята.
Андрей Филиппенко, разводящий смены Поста № 1 Новороссийска:
Данила Моцар, кадет (Россия):
Валерия Донец, курсант Вахты Памяти «Из камня его сапоги» Новосибирска:
В Минске Пост № 1 появился 35 лет назад. Тогда в отряд приняли лучших учащихся города. Ими стали 30 ребят. Требования к отбору серьезные – рост, хорошая физическая подготовка, отменное здоровье. За право стоять у мемориала боролись многие.
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«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти
Новости Беларуси. Почтить память тех, кто отдал свои жизни во имя мира, 3 июля в Минске собрались пионеры Беларуси и России. У монумента Победы прошла международная...
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