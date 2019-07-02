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«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти

03.07.2019 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почтить память тех, кто отдал свои жизни во имя мира, 3 июля в Минске собрались пионеры Беларуси и России. У монумента Победы прошла международная Вахта Памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти

Сменялся караул каждые 10 минут. Перед тем, как выйти на площадь Победы, посты долго тренировались и оттачивали каждый шаг. У всех отрядов свои особенности несения Вахты. В подготовке к 3 июля свои навыки им передавали минские ребята.

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти

Андрей Филиппенко, разводящий смены Поста № 1 Новороссийска:
Нам было немножко непросто. Дело в том, что на нашей площади мы не заступаем возле Вечного огня, мы заступаем за ним. На Посту № 1 я уже третий год. Для меня это патриотический долг, который должен отдавать каждый молодой человек, который любит свою родину.

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти

Данила Моцар, кадет (Россия):
Это очень интересно – посмотреть, как другие проводят свои ритуалы, поучиться может быть чему-то.

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти

Валерия Донец, курсант Вахты Памяти «Из камня его сапоги» Новосибирска:
Это наша история, ее надо помнить. Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти. Это вот здесь (показывает на сердце – прим. ред.).

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти

В Минске Пост № 1 появился 35 лет назад. Тогда в отряд приняли лучших учащихся города. Ими стали 30 ребят. Требования к отбору серьезные – рост, хорошая физическая подготовка, отменное здоровье. За право стоять у мемориала боролись многие.

«Как – остается только догадываться»: малоизвестные факты о создании монумента Победы в Минске

Люди в материале: Андрей Филиппенко, Данила Моцар, Валерия Донец
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Почтить память тех, кто отдал свои жизни во имя мира, 3 июля в Минске собрались пионеры Беларуси и России. У монумента Победы прошла международная...
 
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