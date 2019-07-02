Источник материала: Ежедневник





Россельхознадзор усомнился в объективности ветеринарного контроля Беларуси при отправке грузов. И указал, что ненадлежащий контроль способствует росту "ложного транзита".

Поводом для такого вывода стали неоднократные попытки провоза животноводческой продукции с ветеринарными сертификатами Беларуси, выданными без осмотра продукции.

Как сообщили "Ежедневнику" в Россельхознадзоре, 29 июня 2019 года в ППУ «Красная Горка» Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям был запрещен ввоз на территорию Российской Федерации партии замороженной говядины в четвертинах производства скотоубойных пунктов Горецкого и Белыничского РАЙПО Могилевской области.

Согласно имевшимся документам груз общим весом 20 тонн направлялся в Республику Казахстан и сопровождался ветеринарными сертификатами BY №06-00188588 от 27.06.2019 и BY №06-00349004 от 28.06.2019, выданных Государственной ветеринарной службы Республики Беларусь.

Однако в ходе контроля «транзитного» груза инспекторы Управления Россельхознадзора установили неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние части продукции, нечитаемые оттиски ветеринарных клейми и следы зачистки с удалением мышечной ткани.

Кроме того, ветеринарный сертификат BY №06-00188588 оказался заполнен с нарушениями и не содержал полного объема необходимых сведений.

В связи с указанными нарушениями мясопродукция возвращена на сопредельную территорию Беларуси.

Однако уже на следующий день, 30 июня 2019 года, данная партия замороженной говядины, но теперь уже с другими ветеринарными сертификатами BY № 00188592 от 27.06.2019 и BY №06-0034908 от 28.06.2019, была приостановлена специалистами Управления Россельхознадзора в ППУ «Красный Камень» Брянской области.

На то, что данная партия является той же самой, указывали аналогичные нарушения, выявленные при досмотре груза, а также номер транспортного средства и иные сведения, содержащиеся в предоставленных сопроводительных документах.

Таким образом, можно предположить, что новый комплект документов на перевозимую животноводческую продукцию, подтверждавший ее качество и безопасность, был оформлен должностными лицами белорусской государственной ветеринарной службы без фактического досмотра и контроля.

"Данные обстоятельства, а также выявленные нарушения позволяют усомниться в объективности ветеринарного контроля при отправке груза", - констатирует Россельхознадзор.

Об установленных фактах также проинформированы Россельхознадзор и Государственная ветеринарная служба Республики Беларусь.

Напомним, что ранее Управление Россельхознадзора уже информировало о нелегальных схемах поставок продукции на территорию Российской Федерации, одной из которых является так называемый «ложный транзит», при котором продукция, предназначавшаяся по документам получателям из Республики Казахстан и других стран, оказывалась в реализации на территории России.