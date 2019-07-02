ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор отмечает негативную роль ветеринарной службы Беларуси в "ложном транзите"

03.07.2019 19:29 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Россельхознадзор отмечает негативную роль ветеринарной службы Беларуси в "ложном транзите"

Россельхознадзор усомнился в объективности ветеринарного контроля Беларуси при отправке грузов. И указал, что ненадлежащий контроль способствует росту "ложного транзита".

Поводом для такого вывода стали неоднократные попытки провоза животноводческой продукции с ветеринарными сертификатами Беларуси, выданными без осмотра продукции.

Как сообщили "Ежедневнику" в Россельхознадзоре, 29 июня 2019 года  в ППУ «Красная Горка» Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям был запрещен ввоз на территорию Российской Федерации партии замороженной говядины в четвертинах производства скотоубойных пунктов Горецкого и Белыничского РАЙПО Могилевской области.

Согласно имевшимся документам груз общим весом 20 тонн направлялся в Республику Казахстан и сопровождался ветеринарными сертификатами BY №06-00188588 от 27.06.2019 и BY №06-00349004 от 28.06.2019, выданных Государственной ветеринарной службы Республики Беларусь.

Однако в ходе контроля «транзитного» груза инспекторы Управления Россельхознадзора установили неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние части продукции, нечитаемые оттиски ветеринарных клейми и следы зачистки с удалением мышечной ткани.

Кроме того, ветеринарный сертификат BY №06-00188588 оказался заполнен с нарушениями и не содержал полного объема необходимых сведений.

В связи с указанными нарушениями мясопродукция возвращена на сопредельную территорию Беларуси.

Однако уже на следующий день, 30 июня 2019 года, данная партия замороженной говядины, но теперь уже с другими ветеринарными сертификатами BY № 00188592 от 27.06.2019 и BY №06-0034908 от 28.06.2019, была приостановлена специалистами Управления Россельхознадзора в ППУ «Красный Камень» Брянской области.

На то, что данная партия является той же самой, указывали аналогичные нарушения, выявленные при досмотре груза, а также номер транспортного средства и иные сведения, содержащиеся в предоставленных сопроводительных документах.

Таким образом, можно предположить, что новый комплект документов на перевозимую животноводческую продукцию, подтверждавший ее качество и безопасность, был оформлен должностными лицами белорусской государственной ветеринарной службы без фактического досмотра и контроля.

"Данные обстоятельства, а также выявленные нарушения позволяют усомниться в объективности ветеринарного контроля при отправке груза", - констатирует Россельхознадзор.

Об установленных фактах также проинформированы Россельхознадзор и Государственная ветеринарная служба Республики Беларусь.

Напомним, что ранее Управление Россельхознадзора уже информировало о нелегальных схемах поставок продукции на территорию Российской Федерации, одной из которых является так называемый «ложный транзит», при котором продукция, предназначавшаяся по документам получателям из Республики Казахстан и других стран, оказывалась в реализации на территории России.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор усомнился в объективности ветеринарного контроля Беларуси при отправке грузов. И указал, что ненадлежащий контроль способствует росту "ложного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Волковыск празднует День Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика