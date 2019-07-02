В Куропатах задержали четырех общественных активистов

«Фейсбуке» сообщил сопредседатель Белорусского христианской демократии Павел Северинец. Об этом всообщил сопредседатель Белорусского христианской демократии Павел Северинец.





«Только что ОМОН задержал в Куропатах четырех молодофронтовцев, которые стояли на вахте с плакатами и большим бревном поперек въезда в «Бульбашхол», - написал политик.





По словам Северинца, задержаны руководитель «Молодого Фронта» Денис Урбанович, Виталий Тригубов, Иларион Трусов и еще один активист.