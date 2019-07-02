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В Куропатах задержали четырех общественных активистов
Источник материала: Партизан
Они протестовали против скандального ресторана в урочище.
Об этом в
«Только что ОМОН задержал в Куропатах четырех молодофронтовцев, которые стояли на вахте с плакатами и большим бревном поперек въезда в «Бульбашхол», - написал политик.
По словам Северинца, задержаны руководитель «Молодого Фронта» Денис Урбанович, Виталий Тригубов, Иларион Трусов и еще один активист.
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Они протестовали против скандального ресторана в урочище.
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