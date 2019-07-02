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Арина Соболенко вышла во второй тур в парном разряде «Уимблдона»
Источник материала: Партизан
Белорусскаая теннисистка играет в паре с бельгийкой Мертенс.
Белоруска Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элис Мертенс вышли во второй круг парного разряда Уимблдонского турнира (призовой фонд — $49 400 000), победив в первом раунде российско-шведский дуэт Натела Дзаламидзе / Корнелия Листер — 6:3, 6:4, сообщает
Арина Соболенко/Элис Мертенс (Беларусь/Бельгия, 6) — Натела Дзаламидзе/Корнелия Листер (Россия/Швеция) — 6:3, 6:4
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Белорусскаая теннисистка играет в паре с бельгийкой Мертенс.
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