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Раскрыто самое крупное дело об интернет-мошенничестве в Европе: пострадали миллионы по всему миру

03.07.2019 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владельцы пяти фальшивых трейдинговых сайтов обманули миллионы людей во всем мире. При этом в Германии ущерб жертв мошенничества составил не менее 9,5 млн евро.

Следователи немецкой федеральной земли Саар задержали лиц, подозреваемых в интернет-мошенничестве, жертвами которого предположительно стали миллионы людей во всем мире, сообщают медиакомпании NDR и SR в среду, 3 июля. По данным проведенного журналистами расследования, созданные мошенниками фиктивные сайты для ставок на курсы акций и валют посетили сотни тысяч жителей Германии, многие из которых при этом потеряли свои вложения.

По оценкам саарских следователей, существует более 400 мошеннических трейдинговых сайтов. Более полугода они вместе с австрийскими коллегами искали связанных с созданием таких платформ мошенников. Теперь, вероятно, разоблачены злоумышленники, связанные с пятью сайтами для фиктивных финансовых ставок, — Option888, TradeInvest90, XMarkets.com, ZoomTrader и TradoVest, в базе данных которых зарегистрированы более 200 тысяч жителей Германии.

Около 230 человек из них подали заявления в полицию, нанесенный им материальный ущерб в общей сложности достиг почти 9,5 млн евро. А ущерб, нанесенный пользователям этих платформ во всем мире, предположительно составил сотни миллионов евро, пишет SR.


35 обысков в пяти странах Европы

Представитель прокуратуры Саарбрюккена Михаэль Гёрлингер заявил, что дело имеет «выдающиеся масштабы», в частности, в его рамках в пяти европейских странах прошли 35 обысков. Прокурор не исключил, что это стало самым крупным расследованием по делу интернет-мошенничества в Европе.

Главный подозреваемый, 55-летний немец, с конца января находится под стражей в Австрии, готовится его экстрадикция в Саар. Перед тем как предъявить обвинения ему и предполагаемым сообщникам, следователям предстоит проанализировать большой объем данных.

Мошенники завлекали клиентов на свои сайты через интернет-рекламу, например, в соцсетях. С заинтересованными пользователями по телефону или в чате на сайте связывались некие «консультанты», которые, как говорят некоторые пострадавшие, оказывали давление с целью вымогательства. Как полагают следователи, переведенные пользователями деньги мошенники в большинстве случаев сразу присваивали себе.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Владельцы пяти фальшивых трейдинговых сайтов обманули миллионы людей во всем мире. При этом в Германии ущерб жертв мошенничества составил не менее 9,5 млн евро.
 
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