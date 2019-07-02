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В Екатеринбурге наградили участников операции «Багратион»
03.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Екатеринбурге в честь 75-летия освобождения Беларуси наградили участников операции «Багратион». Медали вручил руководитель отделения посольства Беларуси в Екатеринбурге Василий Кунский, передает телеканал «МИР 24».
Ветераны уральской столицы получили 42 юбилейные медали, всего же в Свердловской области наградят 172 человека.
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Ветераны уральской столицы получили 42 юбилейные медали, всего же в Свердловской области наградят 172 человека.
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