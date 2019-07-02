Чудеса от Алисы. Ростовые куклы и не только — для юных вороновчан

Источник материала: Вороновская газета





Сказочное царство отворило двери для самых маленьких празднующих. Они с удовольствием поспешили в гости к Алисе в Зазеркалье. Здесь каждый нашел занятие по душе: рисовали, «пускали» поезда, рыбачили… В это время юные таланты дарили зрителям свое творчество на летней эстраде. А воспитанники Вороновского центра творчества детей и молодежи представили свои лучшие работы на военную тематику.



















































































Эксклюзивную программу ребятам предложил театр ростовых кукол Dolls4All. Маша и Клоун «завели» детей и вовлекли в зажигательные танцы. Массу восторга вызвало у ребятни шоу с мыльными пузырями, которые, казалось, «заполонили» летнюю эстраду. В мир иллюзии увлек загадочный фокусник.







































Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора и Олега БЕЛЬСКОГО.