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Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
03.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Столичный клуб средневековой музыки и танца собрал зрителей на летней эстраде в городском парке Вороново. Пока артисты готовились к выходу, дети успели сделать десятки селфи в фотозона с холодным оружием Средневековья. Мечи, ножи, топоры, секиры… Все это просто магнитом притягивало мальчишек.
Непривычные современным меломанам звуки белорусской дуды объявили о начале действа. Эффектные выходы участников рыцарского турнира обещали непревзойденное зрелище.
Вызов принят — бой начался. Удары мечами были не инсценированными, поэтому интерес публики заметно возрос. Комментарии ведущего позволяли понять стратегию воинов и тонкости древнего искусства. Изначально турниры зародились как способ в мирное время обучаться военным искусствам, а также для того чтобы опытные воины могли показать свою доблесть. Несколько двоеборий определили победителя турнира.
Примерить шлем сильнейшего рыцаря желающих было много.
Танцевальным мастер-классом для детей и взрослых завершилось выступление столичных гостей.
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Столичный клуб средневековой музыки и танца собрал зрителей на летней эстраде в городском парке Вороново. Пока артисты готовились к выходу, дети успели сделать...
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