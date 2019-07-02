ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)

03.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)

Столичный клуб средневековой музыки и танца собрал зрителей на летней эстраде в городском парке Вороново. Пока артисты готовились к выходу, дети успели сделать десятки селфи в фотозона с холодным оружием Средневековья. Мечи, ножи, топоры, секиры… Все это просто магнитом притягивало мальчишек.


Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)


Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)

Непривычные современным меломанам звуки белорусской дуды объявили о начале действа. Эффектные выходы участников рыцарского турнира обещали непревзойденное зрелище.

Вызов принят — бой начался. Удары мечами были не инсценированными, поэтому интерес публики заметно возрос. Комментарии ведущего позволяли понять стратегию воинов и тонкости древнего искусства. Изначально турниры зародились как способ в мирное время обучаться военным искусствам, а также для того чтобы опытные воины могли показать свою доблесть. Несколько двоеборий определили победителя турнира.


Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)

Примерить шлем сильнейшего рыцаря желающих было много.


Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)

Танцевальным мастер-классом для детей и взрослых завершилось выступление столичных гостей.


Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)
Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичный клуб средневековой музыки и танца собрал зрителей на летней эстраде в городском парке Вороново. Пока артисты готовились к выходу, дети успели сделать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Google изменил логотип в честь Дня Независимости Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика