Средневековый колорит празднику на Вороновщине придал рыцарский турнир (Фото, Видео)

Источник материала: Вороновская газета





Столичный клуб средневековой музыки и танца собрал зрителей на летней эстраде в городском парке Вороново. Пока артисты готовились к выходу, дети успели сделать десятки селфи в фотозона с холодным оружием Средневековья. Мечи, ножи, топоры, секиры… Все это просто магнитом притягивало мальчишек.

























Непривычные современным меломанам звуки белорусской дуды объявили о начале действа. Эффектные выходы участников рыцарского турнира обещали непревзойденное зрелище.

Вызов принят — бой начался. Удары мечами были не инсценированными, поэтому интерес публики заметно возрос. Комментарии ведущего позволяли понять стратегию воинов и тонкости древнего искусства. Изначально турниры зародились как способ в мирное время обучаться военным искусствам, а также для того чтобы опытные воины могли показать свою доблесть. Несколько двоеборий определили победителя турнира.















































Примерить шлем сильнейшего рыцаря желающих было много.



















Танцевальным мастер-классом для детей и взрослых завершилось выступление столичных гостей.













