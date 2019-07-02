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Вороновские спасатели выиграли кубок по мини-футболу
03.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На мини-футбольной площадке в парке десять команд разыгрывали сегодня главную награду. Четырехчасовые соревнования не прерывались даже из-за ливневого дождя. В решающем матче со счетом 4:1 победу одержала команда Вороновского РОЧС. Спасателям достался кубок победителя турнира памяти. На втором месте любительская футбольная команда «Верасок», на третьем — Вороновского района газоснабжения.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
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На мини-футбольной площадке в парке десять команд разыгрывали сегодня главную награду. Четырехчасовые соревнования не прерывались даже из-за ливневого дождя. В...
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