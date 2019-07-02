Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





В городском парке Вороновосо музыка лилась всех уголков. На ветеранском подворье гостей дружной «Катюшей» встречал хор «Земляки». Переганцевские и больтиникские артисты кружили в танце празднующих. Вороновские библиотекари знакомили всех с книгами о войне, да еще на импровизированной поляне под гармонь пели песни Победы.



















Настоящий экскурс в историю устроили работники культуры. На пяти подворьях в театрализованном представлении они рассказали о довоенном времени, последних минутах мирной жизни далекого 41-го года. Жирмунский и Бастунский центры культуры и досуга пригласили на деревенские вечерки, где пряли пряжу, били масло и обсуждали повседневные дела. Последние дни счастливой юности «запечатлели» работники культуры из Начи и Дотишек. Четыре выпускницы кружились в школьном вальсе, не подозревая, что скоро уйдут на фронт…























Возобновили и эпизоды страшных событий: оборону Брестской крепости, трагедию Хатыни, а также победоносную операцию освобождения Беларуси «Багратион». Все это промелькнуло перед глазами у зрителей во время театрализованного представления артистов из Погородно, Беняконей, Трокелей и Полецкишек. А дальше были годы восстановления Беларуси из руин. Радунцы с юморинкой повествовали о том, как в их городском поселке открывались клуб, детский сад… Сегодня наша республика — зеленая, синеокая, красивая, с развитыми сельским хозяйством и промышленностью. Об этом рассказали работники Больтишского и Заболотского центров.



























































Делегации из г. Нестеров и самоуправления Шальчининкского района убедились в том, что наша Вороновщина богата на трудолюбивых и талантливых людей, побывав на подворье мастеров. Галина Мелько и Людмила Вильбик из отдела ремесел и народного творчества дали мастер-классы по вышивке и плетению бисером. Вороновчанин Дмитрий Лялько удивлял поделками из дерева. Не было отбоя от ткацкого станка, за которым ловко управлялась с челноком народный мастер Беларуси из Погородно Станислава Михно. Коловорот звонко «пел» в умелых руках курчевской пральщицы и ткачихи Галины Мацкевич. Поэтому некоторые не удержались — и попробовали себя в деле наших предков. Затем все дружно угощались вкусной солдатской кашей, приготовленной рядовым Николаем Астукевичем резервной воинской заставы Вороново и работниками культуры из Гирок.

































Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.