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Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси

03.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси

В городском парке Вороновосо музыка лилась всех уголков. На ветеранском подворье гостей дружной «Катюшей» встречал хор «Земляки». Переганцевские и больтиникские артисты кружили в танце празднующих. Вороновские библиотекари знакомили всех с книгами о войне, да еще на импровизированной поляне под гармонь пели песни Победы.


Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси

Настоящий экскурс в историю устроили работники культуры. На пяти подворьях в театрализованном представлении они рассказали о довоенном времени, последних минутах мирной жизни далекого 41-го года. Жирмунский и Бастунский центры культуры и досуга пригласили на деревенские вечерки, где пряли пряжу, били масло и обсуждали повседневные дела. Последние дни счастливой юности «запечатлели» работники культуры из Начи и Дотишек. Четыре выпускницы кружились в школьном вальсе, не подозревая, что скоро уйдут на фронт…


Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси

Возобновили и эпизоды страшных событий: оборону Брестской крепости, трагедию Хатыни, а также победоносную операцию освобождения Беларуси «Багратион». Все это промелькнуло перед глазами у зрителей во время театрализованного представления артистов из Погородно, Беняконей, Трокелей и Полецкишек. А дальше были годы восстановления Беларуси из руин. Радунцы с юморинкой повествовали о том, как в их городском поселке открывались клуб, детский сад… Сегодня наша республика — зеленая, синеокая, красивая, с развитыми сельским хозяйством и промышленностью. Об этом рассказали работники Больтишского и Заболотского центров.


Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси

Делегации из г. Нестеров и самоуправления Шальчининкского района убедились в том, что наша Вороновщина богата на трудолюбивых и талантливых людей, побывав на подворье мастеров. Галина Мелько и Людмила Вильбик из отдела ремесел и народного творчества дали мастер-классы по вышивке и плетению бисером. Вороновчанин Дмитрий Лялько удивлял поделками из дерева. Не было отбоя от ткацкого станка, за которым ловко управлялась с челноком народный мастер Беларуси из Погородно Станислава Михно. Коловорот звонко «пел» в умелых руках курчевской пральщицы и ткачихи Галины Мацкевич. Поэтому некоторые не удержались — и попробовали себя в деле наших предков. Затем все дружно угощались вкусной солдатской кашей, приготовленной рядовым Николаем Астукевичем резервной воинской заставы Вороново и работниками культуры из Гирок.


Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси
Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси


Как это было… Вороновчане вспомнили основные вехи истории Беларуси

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
 
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В городском парке Вороновосо музыка лилась всех уголков. На ветеранском подворье гостей дружной «Катюшей» встречал хор «Земляки». Переганцевские и больтиникские...
 
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