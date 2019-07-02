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57 многодетный семей из Лиды получат жилье в новом панельном доме по улице Гастелло (видео)

03.07.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

57 многодетный семей из Лиды получат жилье в новом панельном доме по улице Гастелло (видео)

Новый панельный дом по улице Гастелло практически готов к заселению. Жилье здесь получат 57 многодетных семей.

В девятиэтажке часть квартир оригинальной планировки с двумя большими гостиными и двумя санузлами – для комфортного проживания большой семьи. Подъезд будет оборудован специальным подъёмником для инвалидов.

Застройщик — компания «Гродножилстрой» — после сдачи дома в эксплуатацию все силы направит на строительство ещё трех «панелек» в микрорайоне Индустриальный.

Всего же в этом году в Лиде для льготных категорий граждан будет построено 6 домов с господдержкой.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Лидском райисполкоме состоят 493 многодетные семьи. В 2019-м для них будут сданы в эксплуатацию 348 квартир. Остальным семьям долго ждать не придется: сейчас многодетные семьи стоят в очереди на улучшение жилищных условий не более года, сообщает Лида-ТВ.

 
 
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Новый панельный дом по улице Гастелло практически готов к заселению. Жилье здесь получат 57 многодетных семей. В девятиэтажке часть квартир оригинальной...
 

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