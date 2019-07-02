В поезде «Гродно-Лида» задержали мужчину, который присвоил чужой рюкзак, а ранее обворовал несколько автомобилей

Источник материала: Lida.Info





Очередной случай, произошедший с жителем города Гродно 1985 года рождения, доказывает, что всегда нужно тщательно следить за своим имуществом. Мужчина уснул, находясь в поезде, а этим удачно воспользовался нечистый на руку гражданин.

Инцидент произошел 28 июня около десяти часов вечера. Житель областного центра ехал в поезде «Гродно-Лида» и погрузился в «объятия Морфея». Рядом с ним была сумка, в которой находились мобильный телефон «Xiaomi Redmi Note 5A», наушники «Sony», тапочки и портмоне с сумой 90 рублей. Злоумышленник не устоял перед обстоятельствами и забрал чужое имущество.

Через некоторое время к спящему пассажиру подошла кассир поезда и уточнила, где мужчина должен выходить. Как оказалось, гражданин не только лишился своих личных вещей, но и проспал нужный ему остановочный пункт.

«После поступления сообщения в Гродненское ОВДТ мы поговорили с кассиром и потерпевшим. Женщина описала, как выглядит предполагаемый преступник, а потерпевший досконально описал свое имущество. Так как поезд двигался в направлении «Гродно — Лида» мы предположили, что злоумышленник будет выходить на конечной остановке. В итоге на станцию «Лида» прибыли сотрудники ППСМ линейного пункта милиции. Правоохранители обходили вагоны и в одном из них нашли мужчину, который был схож по описанию, плюс при нем был украденный рюкзак. Похищенное было изъято, в совершении данного преступления подозревается ранее судимый житель города Гродно 1983 года рождения.

Также при взаимодействии Лидского РОВД и Октябрьского РОВД города Гродно было установлено, что мужчина может быть причастен к кражам из автотранспорта. В связи со сложившимися обстоятельствами хотелось бы попросить граждан более тщательно следить за своим имуществом. Также не распивайте алкогольные напитки в поездах и не передвигайтесь в состоянии алкогольного опьянения, таким образом, вы не попадете в неприятные ситуации» — рассказал первый заместитель начальника Гродненского ОВТ подполковник милиции Валерий Сакович.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Кража».

Что касается краж из автотранспорта, то в конце июня мужчине приглянулись «Фольксваген» и «Ауди», которые были оставлены открытыми. Из автомашин мужчина похитил автомагнитолы, видеорегистратор, навигатор, строительный электроинструмент и прочие ценные вещи на общую сумму 920 белорусских рублей. О совершенном преступлении в милицию сообщили пострадавшие владельцы авто.

Как сообщил начальник ОУР Октябрьского РОВД Юрий Позняк, оперативники в первую очередь изучили записи с камер видеонаблюдения, установленные на домах. Мужчина, совершивший кражи, попал в объектив камер. Полученное фото подозреваемого распространили в мессенджерах среди жильцов микрорайона. И это дало положительный результат. О том, что похожий гражданин ехал в маршрутке с Ольшанки, в милицию сообщила местная жительница. Женщина рассказала, что мужчина был нетрезв и за неуплату проезда водитель маршрутного такси высадил его на улице Славинского.

Благодаря этой информации оперативники отдела отследили путь следования подозреваемого и точно установили его личность. Однако задержан он был не в областном центре.

После совершенного преступления 35-летний гродненец направился в гости к маме в город Лида. По пути следования в поезде он совершил еще одну кражу (о ней сообщалось выше). Задержали его с поличным сотрудники Гродненского ОВД на транспорте и поместили в изолятор временного содержания.