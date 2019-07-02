Это не сможет продолжаться долго! Неделя сниженных цен на внедорожники в салонах Renault

Источник материала: Слуцк Город

Всю неделю в салонах Renault – лучшие цены на популярные внедорожники. Каждый покупатель Kaptur или Duster получает персональное ценовое предложение и увеличенную вдвое выгоду по трейд-ин. Все версии внедорожников Kaptur или Duster доступны в кредит с авансом 0% по специальной программе Renault Finance в белорусских рублях.





Яркий и стильный Renault Kaptur привлекает не только дизайном, но и высокой проходимостью. А его богатое оснащение порадует даже самых взыскательных покупателей. Круиз- и климат-контроль, система дистанционного запуска и ESP с функцией Hill Start Assist, обогрев лобового стекла, парктроник с камерой заднего вида – только малая часть опций, которая выделяет Renault Kaptur.





Выгода по трейд-ин в два раза больше

При сдаче своего автомобиля в зачет стоимости Kaptur и Duster по программе Renault Selection покупатели получают двойную выгоду по трейд-ин.





Renault Duster – это автомобиль, в котором вы будете чувствовать себя уверенно на любой дороге и за ее пределами. Большой дорожный просвет, полный привод с блокируемой распределительной муфтой, широкий набор высокотехнологичного оснащения и доказанная надежность в сочетании с привлекательными ценами – основные слагаемые популярности этого внедорожника.

Еще одно достоинство Renault Duster – наличие у внедорожника полноприводных модификаций с экономичным турбодизелем, способных на одном баке (50 л) преодолевать расстояние в 1 000 км.





Кредит с авансом от 0%

Все версии популярных внедорожников доступны по специальной кредитной программе Renault Finance, которая позволяет приобрести автомобиль без первоначального взноса.





Выбрать свой внедорожник в наличии, а также пройти тест-драйв можно у ближайшего дилера Renault.

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05, renault-soligorsk.by

renault.by

Подробности акции и программ финансирования уточняйте в отделе продаж вашего дилера Renault.