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Это не сможет продолжаться долго! Неделя сниженных цен на внедорожники в салонах Renault
03.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Всю неделю в салонах Renault – лучшие цены на популярные внедорожники. Каждый покупатель Kaptur или Duster получает персональное ценовое предложение и увеличенную вдвое выгоду по трейд-ин. Все версии внедорожников Kaptur или Duster доступны в кредит с авансом 0% по специальной программе Renault Finance в белорусских рублях.
При сдаче своего автомобиля в зачет стоимости Kaptur и Duster по программе Renault Selection покупатели получают двойную выгоду по трейд-ин.
Еще одно достоинство Renault Duster – наличие у внедорожника полноприводных модификаций с экономичным турбодизелем, способных на одном баке (50 л) преодолевать расстояние в 1 000 км.
Все версии популярных внедорожников доступны по специальной кредитной программе Renault Finance, которая позволяет приобрести автомобиль без первоначального взноса.
Выбрать свой внедорожник в наличии, а также пройти тест-драйв можно у ближайшего дилера Renault.
г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05,
Подробности акции и программ финансирования уточняйте в отделе продаж вашего дилера Renault.
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Всю неделю в салонах Renault – лучшие цены на популярные внедорожники. Каждый покупатель Kaptur или Duster получает персональное ценовое предложение и увеличенную вдвое...
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