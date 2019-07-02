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Эмомали Рахмон: Подписанный с Беларусью договор о стратегическом партнёрстве позволяет нам смотреть в будущее с большим оптимизмом

03.07.2019 20:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Теплое гостеприимство и радушие отмечают в поздравлениях лидеры государств, официальные визиты которых состоялись буквально накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эмомали Рахмон: Подписанный с Беларусью договор о стратегическом партнёрстве позволяет нам смотреть в будущее с большим оптимизмом

Так, президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул плодотворность переговоров.

Эмомали Рахмон: Подписанный с Беларусью договор о стратегическом партнёрстве позволяет нам смотреть в будущее с большим оптимизмом

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:
Подписанный по итогам визита договор о стратегическом партнерстве, безусловно, значительно укрепляет политическую основу дальнейшего расширения и углубления наших многоплановых отношений, и позволяет нам смотреть в их обозримое будущее с большим оптимизмом и добрыми надеждами. 

Люди в материале: Эмомали Рахмон
 
 
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Новости Беларуси. Теплое гостеприимство и радушие отмечают в поздравлениях лидеры государств, официальные визиты которых состоялись буквально накануне,...
 
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