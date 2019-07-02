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Эмомали Рахмон: Подписанный с Беларусью договор о стратегическом партнёрстве позволяет нам смотреть в будущее с большим оптимизмом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Теплое гостеприимство и радушие отмечают в поздравлениях лидеры государств, официальные визиты которых состоялись буквально накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул плодотворность переговоров.
Эмомали Рахмон, президент Таджикистана:
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Эмомали Рахмон: Подписанный с Беларусью договор о стратегическом партнёрстве позволяет нам смотреть в будущее с большим оптимизмом
Новости Беларуси. Теплое гостеприимство и радушие отмечают в поздравлениях лидеры государств, официальные визиты которых состоялись буквально накануне,...
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