Эммануэль Макрон в поздравлении белорусскому народу: «Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами ЕС»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С Днем Независимости Беларусь также поздравили лидеры европейских государств – Австрии, Болгарии, Венгрии, Бельгии, Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Франк-Вальтер Штайнмайер в своей телеграмме выразил искреннюю признательность Беларуси в сохранении стабильности в европейском регионе.





Президент Франции Эммануэль Макрон в поздравительном послании отметил, что этот год ознаменовался интенсификацией двусторонних отношений.









Эммануэль Макрон:

Будьте уверены, что Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами Европейского союза в целях содействия лучшему пониманию наших взаимных политических направлений.