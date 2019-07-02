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Эммануэль Макрон в поздравлении белорусскому народу: «Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами ЕС»

03.07.2019 20:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С Днем Независимости Беларусь также поздравили лидеры европейских государств – Австрии, Болгарии, Венгрии, Бельгии, Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Так, Франк-Вальтер Штайнмайер в своей телеграмме выразил искреннюю признательность Беларуси в сохранении стабильности в европейском регионе.

Эммануэль Макрон в поздравлении белорусскому народу: «Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами ЕС»

Президент Франции Эммануэль Макрон в поздравительном послании отметил, что этот год ознаменовался интенсификацией двусторонних отношений.

Эммануэль Макрон в поздравлении белорусскому народу: «Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами ЕС»

Эммануэль Макрон в поздравлении белорусскому народу: «Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами ЕС»

Эммануэль Макрон:
Будьте уверены, что Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами Европейского союза в целях содействия лучшему пониманию наших взаимных политических направлений.

Люди в материале: Эммануэль Макрон
 
 
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Новости Беларуси. С Днем Независимости Беларусь также поздравили лидеры европейских государств – Австрии, Болгарии, Венгрии, Бельгии, Германии, сообщили в...
 
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