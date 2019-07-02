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Эммануэль Макрон в поздравлении белорусскому народу: «Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами ЕС»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С Днем Независимости Беларусь также поздравили лидеры европейских государств – Австрии, Болгарии, Венгрии, Бельгии, Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, Франк-Вальтер Штайнмайер в своей телеграмме выразил искреннюю признательность Беларуси в сохранении стабильности в европейском регионе.
Президент Франции Эммануэль Макрон в поздравительном послании отметил, что этот год ознаменовался интенсификацией двусторонних отношений.
Эммануэль Макрон:
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Эммануэль Макрон в поздравлении белорусскому народу: «Франция выступает за углубление диалога с соседними государствами ЕС»
Новости Беларуси. С Днем Независимости Беларусь также поздравили лидеры европейских государств – Австрии, Болгарии, Венгрии, Бельгии, Германии, сообщили в...
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