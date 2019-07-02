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Владимир Зеленский: За годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран, демонстрируя приверженность миру
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поздравление в адрес белорусского народа направил президент Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он отметил, что за годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран, демонстрируя приверженность миру, региональной стабильности, а также уверенное продвижение национальной экономики.
Владимир Зеленский, президент Украины:
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Владимир Зеленский: За годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран, демонстрируя приверженность миру
Новости Беларуси. Поздравление в адрес белорусского народа направил президент Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он отметил, что за годы...
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