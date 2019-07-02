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Военный парад в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Рассказываем, как это будет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главный праздник суверенная Беларусь отмечает с большим размахом. Центральным событием этого дня станет военный парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Действо у стелы «Минск – город-герой» начнется в 21:00. Время несколько непривычное, последние годы парад в День Независимости проходил утром. В чем же причина перемен?
Юлия Бешанова, СТВ:
Протяженность танковой колонны – почти 3 километра. Нам покажут на 40 образцов техники больше, чем в 2018 году. Начнет шествие авиационный парад. Всего в небе над Минском увидим порядка 50 машин.
Дальше проследуют пешие интернациональные колонны: в «коробках» традиционно военнослужащие России и Китая. Кроме того, в этом году с белорусскими военнослужащими пройдут расчеты из Армении, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Будет и три женских «коробки». Те, кто отвечают за обмундирование, обещают, что в этом году туфли будут гораздо удобнее и девушки не будут их терять.
Уже традиционно механизированную колонну возглавит механизированный танк Т-34. Свое право быть первым он заслужил 75 лет назад, когда 60-километрового броска ворвался в тогда еще захваченный Минск. Кстати, раскраска – полностью восстановленная по образцам военной техники. А дальше – 280 образцов военных машин. Что любопытно, в 2019-м покажут на 70 % больше модернизированной техники.
Владимир Казаневич, командир 355-го отдельного гвардейского танкового батальона 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
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Военный парад в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Рассказываем, как это будет
Новости Беларуси. Главный праздник суверенная Беларусь отмечает с большим размахом. Центральным событием этого дня станет военный парад, сообщили в программе...
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