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«Вижу во сне: мама держит ребёнка, завёрнутого в одеяло». Наутро она нашла сестру, пропавшую 70 лет назад в концлагере
Источник материала: СТВ
Перечеркнуть страшно-незабываемое прошлое войны, конечно, невозможно, но многие поставили там точку, чтобы научиться жить заново. Но не Зоя Антоновна. Её вопрос и многоточие стали знаками всей жизни. Брат и отчим ушли в партизаны. 8-летняя Зоя с мамой, старшей сестрой и младшенькой – новорождённой Мирой попали в Саласпилс, но там семью варварски разлучила гитлеровская махина смерти. Годовалая Мира исчезла бесследно, рассказали в фильме
Мира, дочь Зои Астапкович:
И она нашлась… Спустя 70 лет.
Мира, на латышский манер – Мирза. Как выяснилось, малышку удочерила пара из Латвии, перед смертью приёмной матери узнала всю правду о себе. И стала искать единых по крови.
Статья в витебской районке в 2013 году стала той самой решающей точкой соприкосновения. Встречаются редко – разделяет латвийско-белорусская граница и почти полтысячи километров. Но сердце греет одно – она нашлась и каждый раз по телефону такая тёплая беседа, словно этих семидесяти лет тишины и не было.
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«Вижу во сне: мама держит ребёнка, завёрнутого в одеяло». Наутро она нашла сестру, пропавшую 70 лет назад в концлагере
Перечеркнуть страшно-незабываемое прошлое войны, конечно, невозможно, но многие поставили там точку, чтобы научиться жить заново. Но не Зоя Антоновна. Её вопрос и...
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