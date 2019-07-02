ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Советский учёный Борис Малиновский о войне: «Рядом со мной – один солдат из соседней дивизии, я смотрю – он плачет»

03.07.2019 20:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздник, который отмечают белорусы, разделяют во всех уголках бывшего Советского Союза живущие и ныне ветераны Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Советский учёный Борис Малиновский о войне: «Рядом со мной – один солдат из соседней дивизии, я смотрю – он плачет»

Своими воспоминаниями трагического прошлого делится и Борис Николаевич Малиновский. Ему – 97.

В годы войны прошёл путь от рядового артиллериста до командира батареи. За это время был дважды ранен. Также он принимал участие в освобождении Житковичского района Беларуси.

Советский учёный Борис Малиновский о войне: «Рядом со мной – один солдат из соседней дивизии, я смотрю – он плачет»

За свои заслуги он награждён несколькими орденами. А спустя 30 лет после ранения, приехав в белорусский городок по приглашению, получил ещё одну значимую награду.

Советский учёный Борис Малиновский о войне: «Рядом со мной – один солдат из соседней дивизии, я смотрю – он плачет»

Борис Малиновский, участник боёв за освобождение Беларуси:
Вот это награда за освобождение. У меня порядочно здесь наград. Когда солдат отмечает народ – это высшая награда.

Советский учёный Борис Малиновский о войне: «Рядом со мной – один солдат из соседней дивизии, я смотрю – он плачет»

Отмечали Житковичи: от мала до велика. Рядом со мной один солдат из соседней дивизии, я смотрю – он плачет. Вот, на меня посмотрел, говорит: «Ты знаешь, настолько это трогательно». Но это действительно так.

Советский учёный Борис Малиновский о войне: «Рядом со мной – один солдат из соседней дивизии, я смотрю – он плачет»

Знают Малиновского и за рубежом как ветерана отрасли вычислительной техники. 70 лет Борис Николаевич отдал науке. Он главный конструктор первого в Советском Союзе управляющего компьютера широкого назначения.

Люди в материале: Борис Малиновский
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Праздник, который отмечают белорусы, разделяют во всех уголках бывшего Советского Союза живущие и ныне ветераны Великой...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика