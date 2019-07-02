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Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У памятника на площади Победы в эти дни особенно много минчан и гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожалуй, невозможно найти белоруса, семью которого бы не затронула война.
Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:
Его семью тема войны тоже затронула. Дед воевал на многих фронтах в нечеловеческих условиях и на пределе возможностей. Был и побитый враг, и два подорванных немецких танка.
Ранение и ордена за заслуги тоже были. Но главное – добытая свобода! Наших людей и нашей страны.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
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Новости Беларуси. У памятника на площади Победы в эти дни особенно много минчан и гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожалуй,...
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