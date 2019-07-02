ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»

03.07.2019 20:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У памятника на площади Победы в эти дни особенно много минчан и гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»

Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»

Пожалуй, невозможно найти белоруса, семью которого бы не затронула война.

Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:
Будучи самым маленьким ребёнком в семье, я сын партизана-фронтовика, и я не по школьным книгам-учебникам знаю, как это было, что действительно подвиг. Почему отец-фронтовик был дважды ранен, почему ему Орден Красной Звезды был выдан за Вислу  что такое боевые награды, медали За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией. Для меня это понятная история, и на этих принципах я был воспитан в том числе.

Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»

Его семью тема войны тоже затронула. Дед воевал на многих фронтах в нечеловеческих условиях и на пределе возможностей. Был и побитый враг, и два подорванных немецких танка.

Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»

Ранение и ордена за заслуги тоже были. Но главное – добытая свобода! Наших людей и нашей страны.

Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Для людей моего поколения это особый праздник. Моё детство было очень связано и прошло в компании деда, который прошёл всю войну. Он начинал её в 1941 году в Беларуси, в 1939-ом он был призван в Красную Армию, служил. И первое событие этой войны он встретил на территории Беларуси и участвовал в её освобождении. Это был отдельный истребительный дивизион ставки Верховного Главнокомандующего под командование генерала Басова. Это подразделение первое вышло на границу Беларуси, есть такой исторический факт. А далее воевал на Висло-Одерском плацдарме.

Без этого поколения победителей не было бы нас. Игорь Карпенко возложил цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина»

Люди в материале: Юрий Бондарь, Василий Панасюк
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. У памятника на площади Победы в эти дни особенно много минчан и гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожалуй,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Освейская трагедия: «Было столько трупов, что на поворотах они запруживали речку, и она выходила из берегов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика