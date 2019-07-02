|
Освейская трагедия: «Было столько трупов, что на поворотах они запруживали речку, и она выходила из берегов»
Источник материала: СТВ
В зеркало озера смотрится раскиданный по берегу поселок Освея. Ещё в начале 40-ых он был центром района. В войну каратели буквально сравняли его с землей. Численность населения так и не восстановилась, сегодня здесь проживает чуть больше 1 000 человек, рассказали в фильме
Антон Бубало, краевед:
Безымянная боль… О многих деревнях в книге памяти остались лишь пара скупых строк: название, сколько дворов сожжено и несколько фамилий, а то и просто имена. Дороги в почти две сотни убитых войной поселения заросли.
Евгения Аненская, жительница г.п. Освея:
Самае страшнае было, кагда слышыш, што немцы ходзяць па лесу і ішчуць людзей з сабакамі. І сабакі іх не брэшуць нахальна, а ноюць, воюць. Яны проста ашчушчаюць: дзе-та людзі ёсць. Сутками мы сядзелі, ня еўшы, ня піўшы – вады не было, мох смакталі мокры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Освейская трагедия: «Было столько трупов, что на поворотах они запруживали речку, и она выходила из берегов»
В зеркало озера смотрится раскиданный по берегу поселок Освея. Ещё в начале 40-ых он был центром района. В войну каратели буквально сравняли его с землей....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)