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Освейская трагедия: «Было столько трупов, что на поворотах они запруживали речку, и она выходила из берегов»

03.07.2019 20:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В зеркало озера смотрится раскиданный по берегу поселок Освея. Ещё в начале 40-ых он был центром района. В войну каратели буквально сравняли его с землей. Численность населения так и не восстановилась, сегодня здесь проживает чуть больше 1 000 человек, рассказали в фильме «Говорит немая память».

Освейская трагедия: «Было столько трупов, что на поворотах они запруживали речку, и она выходила из берегов»

Антон Бубало, краевед:
Над ракой Свольнай яны, навогул, удасканалілі машыну знішчэння. Яны дадумаліся зганяць людзей на бераг ракі, каб страляць і яны падалі у раку.

На Свольне было трупаў столькі, што на некаторых паваротах яны запруджвалі рэчку і рэчка выходзіла з берагоў.

Освейская трагедия: «Было столько трупов, что на поворотах они запруживали речку, и она выходила из берегов»

Безымянная боль… О многих деревнях в книге памяти остались лишь пара скупых строк: название, сколько дворов сожжено и несколько фамилий, а то и просто имена. Дороги в почти две сотни убитых войной поселения заросли.

Освейская трагедия: «Было столько трупов, что на поворотах они запруживали речку, и она выходила из берегов»

Евгения Аненская, жительница г.п. Освея:
Прыляцелі першыя-першыя тры істрабіцелі, тры самалёты. Ляцелі ў напраўленні Полацка, і па Асвеі прастрачылі. Мы толькі ў лес уехалі і нам партызаны сказалі: «Прачцеся, дзе можна». Дзе большыя балоты, дзе кусты пагучшчэ нас праталі. Так і зімавалі, кагда можно касцёр разлажыць, а кагда і не.

Ёлкі, папаратнік былі нашы адзяяла, і перыны і падушкі.

Самае страшнае было, кагда слышыш, што немцы ходзяць па лесу і ішчуць людзей з сабакамі. І сабакі іх не брэшуць нахальна, а ноюць, воюць. Яны проста ашчушчаюць: дзе-та людзі ёсць. Сутками мы сядзелі, ня еўшы, ня піўшы – вады не было, мох смакталі мокры.

Люди в материале: Антон Бубало, Евгения Аненская
 
 
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В зеркало озера смотрится раскиданный по берегу поселок Освея. Ещё в начале 40-ых он был центром района. В войну каратели буквально сравняли его с землей....
 
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