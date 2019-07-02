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«Мы, по сути, показываем всю мерзость войны». На «Линии Сталина» показали реконструкцию операции «Багратион»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» Дню Независимости посвятили реконструкцию военных событий 1944-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В операции «Багратион» приняли участие клубы из ближнего и дальнего зарубежья. События развивались молниеносно. Артиллерийские залпы, танковое наступление, бравый марш-бросок пехоты, и вот он, долгожданный момент: фашисты изгнаны с родной земли.
В реконструкции задействовали технику, которая прошла войну. Многие экземпляры лишь на время покинули постоянную экспозицию историко-культурного комплекса. Праздничное настроение на «Линии Сталина» создавали профессиональные артисты.
В общем, интерес зрителей приковывал каждый момент шоу.
Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Алексей Юревич, реконструктор:
Кроме того, в небе развернулось настоящее воздушное сражение. Победоносное наступление еще раз всем напомнило, какой ценой далось освобождение нашей родной Беларуси.
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«Мы, по сути, показываем всю мерзость войны». На «Линии Сталина» показали реконструкцию операции «Багратион»
Новости Беларуси. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» Дню Независимости посвятили реконструкцию военных событий 1944-го, сообщили в программе Новости...
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