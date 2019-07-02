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«Наутро идут санитары и убирают трупики». Её чуть не сожгли в сарае, а потом она попала в детский концлагерь. И выжила
Источник материала: СТВИсторию малолетней узницы рассказали в фильме
Галина Трубач, узница Саласпилсского концлагеря, жительница д. Бигосово:
1943 год, когда карательный отряд пришёл, утром рано-рано приехали эсэсовцы, нас погрузили на подводы и повезли в деревню Сушки. Загоняют всех в сарай и обкладывают соломой. Это уже ясно, что нас будут жечь, но не сожгли. А я ж ещё маленькая, я жить хочу…
И она выжила всем смертям назло. Пройдя страх, разлуку и детскую фабрику крови Саласпилс.
Галина Трубач:
Все уже умерли. Кровь взяли, сколько там, не знаю, но оттуда меня уже брат нёс на нары. Благодаря брату, может, мы и выжили. К весне уже с нас кровь брать нечего, уже нас высосали.
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«Наутро идут санитары и убирают трупики». Её чуть не сожгли в сарае, а потом она попала в детский концлагерь. И выжила
Историю малолетней узницы рассказали в фильме «Говорит немая память».
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