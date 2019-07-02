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«Наутро идут санитары и убирают трупики». Её чуть не сожгли в сарае, а потом она попала в детский концлагерь. И выжила

03.07.2019 19:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Историю малолетней узницы рассказали в фильме «Говорит немая память».

«Наутро идут санитары и убирают трупики». Её чуть не сожгли в сарае, а потом она попала в детский концлагерь. И выжила

Галина Трубач, узница Саласпилсского концлагеря, жительница д. Бигосово:
1943 год, когда карательный отряд пришёл, утром рано-рано приехали эсэсовцы, нас погрузили на подводы и повезли в деревню Сушки. Загоняют всех в сарай и обкладывают соломой. Это уже ясно, что нас будут жечь, но не сожгли. А я ж ещё маленькая, я жить хочу…

И она выжила всем смертям назло. Пройдя страх, разлуку и детскую фабрику крови Саласпилс.

Галина Трубач:
Вот тут было страшно. Отняли от матерей детей: 1,5 года ребёнку, 3 года, 4.

Плачет-плачет-плачет этот ребёнок, и запомнила на всю жизнь: плакал-плакал-плакал, потом глазки закатывает-закатывает-закатывает, потом засыпает. А наутро идут санитары и убирают эти трупики.

Все уже умерли. Кровь взяли, сколько там, не знаю, но оттуда меня уже брат нёс на нары.  Благодаря брату, может, мы и выжили. К весне уже с нас кровь брать нечего, уже нас высосали.

Люди в материале: Антон Бубало, Евгения Аненская, Галина Трубач
 
 
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