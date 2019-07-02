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Такой прекрасный Сабантуй!

03.07.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Осенью всех нас, жителей Ивьевского района, будет ждать хороший урожай. А знаете почему?Народные приметыподсказали, ну и, безусловно, самоотверженный труд сельчан тому  причина. А еще потому, что на Ивьевской земле сегодня, 3 июля, «задабривают духов», проводя свой традиционный праздник Сабантуй,гости из города-побратима — татарстанского Азнакаево.

Его название происходит от тюркских слов «сабан» — плуг и «туй» — праздник. Считается, что Сабантуй появился чуть ли не тысячу лет назад. Сабантуй относится к весенне-летним праздникам этнического календаря татар и башкир и символизирует начало земледельческих работ.  Современный контекст праздника включает не только этнографическую часть – с танцами и представлениями, но и поздравление лучших тружеников.

В одной татарской песне  есть такие слова:

И, когда объявят праздник, ждут.

Готовятся участвовать, смотреть,

За своих знакомых и родных болеть…

Наши друзья из города-побратима сегодня вместе с нами, белорусами, отмечающими такую важную дату, как 75-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Они приехали в наш город, чтобы разделить чувства всех ивьевчан, которые отмечают 575-летие своего города со дня его первого упоминания в письменных источниках.

Татарские гости демонстрируют, как у них проходит Сабантуй — праздник окончания сева.Так как в  Татарстане места для Сабантуя готовятся заранее, то и на набережной пруда много зеленых зон, где можно расположиться с угощением для просмотра спортивных состязаний и праздничных выступлений.  Места всем хватает. Татары любезно приглашают на свои площадки, где развернулось красочное национальное представление, всех местных жителей.

Мы имеем возможность наслаждаться современным вариантом праздникаСабантуй, который представляет собой веселое народное гуляние. Сабантуй прекрасен. Сегодня на татарской площадке (майдане)звучит  народная музыка, все поют, танцуют, водят хороводы, показывают ловкость в спортивных и национальных играх: бег с коромыслом, бой на бревне с мешками, бой горшков, перетягивание канатов, догонялки, поднятие гири, бег с яйцом в ложке.

Не обойдется и без борьбы на поясах со звучным названием«корэш».Традиционно мужчины из числа представителей тюркских народов таким образом демонстрируют ловкость и силу.

Через национальные праздники люди узнают друг друга ближе. Сабантуй  - презентация татарского народа. Двери открыты всем.

Такой прекрасный Сабантуй!

Такой прекрасный Сабантуй!

Такой прекрасный Сабантуй!

Такой прекрасный Сабантуй!

И. Холяво

Фото С. Зенкевича

 
 
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Осенью всех нас, жителей Ивьевского района, будет ждать хороший урожай. А знаете почему?Народные приметыподсказали, ну и, безусловно, самоотверженный труд...
 
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