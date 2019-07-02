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Хлебосольная улица на набережной города

03.07.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

О гостеприимстве белоруса и его широкой хлебосольной душе знают во всем мире.

К гостям в нашей стране относятся с искренним радушием и дружелюбием, стараются, чтобы приглашенным было уютно и комфортно, накрывают стол, угощают национальными белорусскими блюдами: драниками, колдунами, голубцами, бабкой…

В особенный для нашей Родины день 3 июля 2019 года корреспонденты районной газеты «Іўеўскі край» отправились на набережную  пруда, чтобы поинтересоваться у гостей города, как их принимают в Ивье, чем стараются накормить. 

Чем же удивило и за что сразу в себя влюбило хлебосольное Ивье?

Такое чувство, что здесь образовалась целая улица Хлебосольная. Кстати, в Гродно  действительно есть улица с таким названием.

Коммунальные сельскохозяйственные унитарные предприятия и сельские Советы Ивьевского района, можно сказать, "накрыли стол" огромной протяженности.

Ивьевчане  представляют национальные белорусские  блюда, презентуют их жюри, знакомят с замечательными рецептами  местной кухни. Своими рукотворными достопримечательностями хвалятся, хоть и без лишнего пафоса,  все восемь подворий. Поет, танцует хлебосольный город! Есть хлеб – есть и песня!

Те, кто заходит в гости на подворья, могут не только дегустировать вкусные блюда, но и узнавать историю появления лакомства. Так, хозяева из агрогородка Субботники делятся секретом самого необычного угощения «картофельной кишки».  Все кулинарные изыски выполнены с высоким профессионализмом и почти ювелирной точностью.

Что там дальше, на следующем подворье? Кажется, драники.  А драники, как говорится, не блины: первый драник никогда не бывает комом.

Отвечаем, что район  наш хлебосольный, а ивьевчане - крепкие хозяйственники! Только посмотрите: Субботники, к примеру, смогли на набережную пруда перенести дворец Умястовских со всеми его колоннами и картинами. Ай-да фотозона!

На каждом подворье можно окунуться в атмосферу быта бабушек и дедушек, узнать рецепты XIX века, увидеть процесс замешивания и выпекания, а также продегустировать ароматную домашнюю еду.  Приятное дополнение к блюду - познавательная часть.

Здесь открытые и искренние люди в  белорусской национальной одежде, выполненной неповторимым почерком народных мастериц, здесь любимый запах, сохранивший, кажется, аромат старины. Здесь красиво, дружелюбно, вкусно, весело, шумно и хлебосольно!

Хлебосольная улица на набережной города

Хлебосольная улица на набережной города
 
Хлебосольная улица на набережной города
 
Хлебосольная улица на набережной города

Хлебосольная улица на набережной города
 
Хлебосольная улица на набережной города

Хлебосольная улица на набережной города
 
Хлебосольная улица на набережной города
 
Хлебосольная улица на набережной города
 
Хлебосольная улица на набережной города
 
Хлебосольная улица на набережной города

И. Холяво

Фото С. Зенкевича

 
Теги: Гродно
 
 
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О гостеприимстве белоруса и его широкой хлебосольной душе знают во всем мире. К гостям в нашей стране относятся с искренним радушием и дружелюбием, стараются,...
 
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