Хлебосольная улица на набережной города

Источник материала: Ивьевский край

О гостеприимстве белоруса и его широкой хлебосольной душе знают во всем мире.

К гостям в нашей стране относятся с искренним радушием и дружелюбием, стараются, чтобы приглашенным было уютно и комфортно, накрывают стол, угощают национальными белорусскими блюдами: драниками, колдунами, голубцами, бабкой…

В особенный для нашей Родины день 3 июля 2019 года корреспонденты районной газеты «Іўеўскі край» отправились на набережную пруда, чтобы поинтересоваться у гостей города, как их принимают в Ивье, чем стараются накормить.

Чем же удивило и за что сразу в себя влюбило хлебосольное Ивье?

Такое чувство, что здесь образовалась целая улица Хлебосольная. Кстати, в Гродно действительно есть улица с таким названием.

Коммунальные сельскохозяйственные унитарные предприятия и сельские Советы Ивьевского района, можно сказать, "накрыли стол" огромной протяженности.

Ивьевчане представляют национальные белорусские блюда, презентуют их жюри, знакомят с замечательными рецептами местной кухни. Своими рукотворными достопримечательностями хвалятся, хоть и без лишнего пафоса, все восемь подворий. Поет, танцует хлебосольный город! Есть хлеб – есть и песня!

Те, кто заходит в гости на подворья, могут не только дегустировать вкусные блюда, но и узнавать историю появления лакомства. Так, хозяева из агрогородка Субботники делятся секретом самого необычного угощения «картофельной кишки». Все кулинарные изыски выполнены с высоким профессионализмом и почти ювелирной точностью.

Что там дальше, на следующем подворье? Кажется, драники. А драники, как говорится, не блины: первый драник никогда не бывает комом.

Отвечаем, что район наш хлебосольный, а ивьевчане - крепкие хозяйственники! Только посмотрите: Субботники, к примеру, смогли на набережную пруда перенести дворец Умястовских со всеми его колоннами и картинами. Ай-да фотозона!

На каждом подворье можно окунуться в атмосферу быта бабушек и дедушек, узнать рецепты XIX века, увидеть процесс замешивания и выпекания, а также продегустировать ароматную домашнюю еду. Приятное дополнение к блюду - познавательная часть.

Здесь открытые и искренние люди в белорусской национальной одежде, выполненной неповторимым почерком народных мастериц, здесь любимый запах, сохранивший, кажется, аромат старины. Здесь красиво, дружелюбно, вкусно, весело, шумно и хлебосольно!































И. Холяво

Фото С. Зенкевича