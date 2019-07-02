Ветер сорвал крышу предприятия в Несвиже и бросил на жилой дом

Информация о данном происшествии появилась в группе «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» («ВКонтакте»).





В доме находилась женщина, когда крыша обрушилась на жилую постройку. По словам потерпевшей, она еле успела отбежать, так как конструкция рухнула в паре метров от нее.





Последствия для ее дома оказались печальными: повреждены баня, бассейн и огород.









Хорошо, что в этот момент там не оказалось детей, потому что играть возле бассейна — их излюбленное место, — пояснила хозяйка дома.





Напомним, в последние пару дней погодная стихия атаковала Беларусь, нанеся в разных районах серьезный ущерб.





В результате непогоды были обесточены сотни населенных пунктов, даже целые райцентры. В Гомельской области ураган даже проломил бетонные опоры высоковольтных линий.