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Ветер сорвал крышу предприятия в Несвиже и бросил на жилой дом

03.07.2019 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Несвиже ураган лишил крыши одно из местных предприятий и повредил частный дом.
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Информация о данном происшествии появилась в группе «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» («ВКонтакте»).

В доме находилась женщина, когда крыша обрушилась на жилую постройку. По словам потерпевшей, она еле успела отбежать, так как конструкция рухнула в паре метров от нее. 

Последствия для ее дома оказались печальными: повреждены баня, бассейн и огород.


Хорошо, что в этот момент там не оказалось детей, потому что играть возле бассейна — их излюбленное место, — пояснила хозяйка дома.

Напомним, в последние пару дней погодная стихия атаковала Беларусь, нанеся в разных районах серьезный ущерб.

В результате непогоды были обесточены сотни населенных пунктов, даже целые райцентры. В Гомельской области ураган даже проломил  бетонные опоры высоковольтных линий.

 
 
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В Несвиже ураган лишил крыши одно из местных предприятий и повредил частный дом.
 
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