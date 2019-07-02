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Путин: Беларусь — ближайший союзник России
Источник материала: Партизан
Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Владимир Семашко вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.
Об этом сообщил
«Беларусь – ближайший союзник России, – отметил Путин на мероприятии в Кремле, – Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить белорусский народ и руководство республики с государственным праздником — Днем Независимости. В этот день 3 июля 75 лет назад от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Минск. В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные двадцатилетию Союзного государства, и мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые запланированы в привязке к шестому заседанию форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге».
Александр Лукашенко назначил Семашко послом в России 13 ноября 2019 года. С 10 сентября 2012-го до 18 августа 2018 года послом Беларуси в Москве был Игорь Петришенко, передает
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Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Владимир Семашко вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.
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