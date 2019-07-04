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Дело анархиста Полиенко передали в прокуратуру. Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Источник материала: Партизан
Расследование уголовного дела анархиста Дмитрия Полиенко завершилось, а его дело передано в прокуратуру, после чего оно будет направлено в суд.
Помимо обвинения по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса ( «Особо злостное хулиганство») активиста и бывшего политзаключенного обвиняют в осквернении зданий и порче имущества (ст. 341) и разжигании расовой, национальной или религиозной вражды (ч. 1 ст. 130). Все дела объединены в одно, передает
Дмитрия Полиенко задержали утром 20 марта по подозрению в «особо злостном хулиганстве». Милиционеры заявили, что задержание связано с инцидентом, который имел место в середине марта. В СК утверждают, что Полиенко распылил перцовый газ из баллончика в лицо человеку, который якобы сделал ему замечание за курение в подъезде (по словам подруги Полиенко, это была самооборона).
В январе было возбуждено еще одно дело за граффити «Менты убивают людей» на здании в Заводском районе Минска.
12 октября 2016 года судья Валерий Есьман из суда Центрального района Минска признал Дмитрия Полиенко виновным по двум статьям (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера).
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Расследование уголовного дела анархиста Дмитрия Полиенко завершилось, а его дело передано в прокуратуру, после чего оно будет направлено в суд.
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