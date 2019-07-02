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6 фактов о задержанном хозяине аккумуляторного завода в Бресте. Что он говорил Лукашенко?

03.07.2019 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

КГБ возбудил уголовные дела в отношении владельца аккумуляторного завода в Бресте Виктора Лемешевского, а также ряда других лиц. Среди обвинений – «дача взятки». Обвиняемые заключены под стражу.

6 фактов о задержанном хозяине аккумуляторного завода в Бресте. Что он говорил Лукашенко?
Фото: binkl.by
UDF.BY рассказывает об интересных моментах из биографии Виктора Лемешевского.



Фото: ced.by


Самый богатый пинчанин 


Им бизнесмена стали называть в последнее время. В начале 90-х после окончания Московского авиационного института Виктор Лемешевский занялся бизнесом.

«В то время многие стали заниматься нефтью и газом, а мне не повезло, я стал заниматься аккумуляторами», — с юмором говорил бизнесмен.

Сначала Лемешевский просто поставлял аккумуляторы из-за рубежа в Беларусь и Россию. Но затем дело дошло и до производства. Бизнесмен сумел наладить в Пинске работу совместного с американцами предприятия «Эксайд Технолоджиз», став поставщиком аккумуляторов на заводы Volkswagen в России. Ему также принадлежит профильное предприятие в Белоозерске. Венцом активности в этом направлении должен был стать аккумуляторный завод в Бресте.

В последние годы Лемешевского включали в сотню самых успешных бизнесменов Беларуси. Он довольно давно входит в Совет по развитию предпринимательства. 

При этом Лемешевский оставался жить в Пинске, имея дома в местных «Дроздах». 


Его уличили в неправде после слов о жилье


Кстати, с домом Лемешевского связаны два интересных факта. По крайней мере, еще несколько лет назад его соседом был… руководитель Следственного комитета Иван Носкевич, получивший там участок после работы в Пинской прокуратуре.

Второй факт связан с заявлением бизнесмена образца начала 2018 года. 

«Я из Пинска. Мой дом расположен в 500 метрах от трубы завода (аккумуляторного завода в Пинске). У меня там растут дети, я там живу. Неужели я выгляжу плохо?!», – говорил Лемешевский, обращаясь к противникам строительства предприятия в Бресте.

Но на одной из следующих встреч с общественностью житель деревни Бульково передал предпринимателю распечатанную гугл-карту, согласно которой от завода до его дома расстояние составляет не 500 м, а 1 100.



Участвовал в телепроекте ОНТ


В 2017 году Лемешевский в качестве ментора стал участником проекта «Мой бизнес» на ОНТ. Он набирал в свою команду инициативных молодых людей, которым давал советы по ведению бизнеса.

Хвалил при Лукашенко белорусскую инфраструктуру поддержки и развития предпринимательства

В конце 2017 года на встрече Александра Лукашенко с представителями деловых кругов Виктор Лемешевский выступил с речью. Он заявил, что в Беларуси сформирована полноценная инфраструктура поддержки и развития предпринимательства, «которая соответствует лучшим мировым практикам и обеспечивает конкурентоспособность белорусской экономики на мировом рынке».

Он также рассказал в присутствии руководителя страны о проекте строительства завода в Бресте.



О том, что Лемешевский был близок к властям, свидетельствует и его участие во Всебелорусском народном собрании в 2010 году. Известно также, что он выступал в пинском любительском хоккейном клубе «Волат».


Жаловался на отсутствие презумпции невиновности


В начале этого года на заседании Совета по развитию предпринимательства под руководством вице-премьера Александра Турчина бизнесмен выступал с совсем иной интонацией.

«У нас — традиционно негативное отношение как к спекулянтам, 488-й указ все еще действует (указ о борьбе с лжепредпринимательскими структурами), отсутствие презумпции невиновности, невозможность взыскать в досудебном порядке дебиторскую задолженность с госпредприятий. Поддержки со стороны государства не чувствуется», — заявил Лемешевский.

С проблемой отсутствия презумпции невиновности бизнесмен теперь столкнулся лично.


Видел заказ в активности противников аккумуляторного завода в Бресте 


На одном из заседаний Совета по развитию предпринимательства Лемешевский заявил: 

«Группа нигде не работающих активистов получает гранты и бомбит жалобами все органы госуправления: и региональные, и областные, и Минприроды, МЧС, Минздрав, Совмин и Администрацию президента».


По поводу многочисленных проверок сочувствие ему выразил руководитель «Амкодора» Александр Шакутин.

 
Теги: Брест
 
 
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КГБ возбудил уголовные дела в отношении владельца аккумуляторного завода в Бресте Виктора Лемешевского, а также ряда других лиц. Среди обвинений – «дача взятки»....
 
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