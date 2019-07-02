6 фактов о задержанном хозяине аккумуляторного завода в Бресте. Что он говорил Лукашенко?

UDF.BY рассказывает об интересных моментах из биографии Виктора Лемешевского. рассказывает об интересных моментах из биографии Виктора Лемешевского.











Фото: ced.by









Самый богатый пинчанин





Им бизнесмена стали называть в последнее время. В начале 90-х после окончания Московского авиационного института Виктор Лемешевский занялся бизнесом.





«В то время многие стали заниматься нефтью и газом, а мне не повезло, я стал заниматься аккумуляторами», — с юмором говорил бизнесмен.





Сначала Лемешевский просто поставлял аккумуляторы из-за рубежа в Беларусь и Россию. Но затем дело дошло и до производства. Бизнесмен сумел наладить в Пинске работу совместного с американцами предприятия «Эксайд Технолоджиз», став поставщиком аккумуляторов на заводы Volkswagen в России. Ему также принадлежит профильное предприятие в Белоозерске. Венцом активности в этом направлении должен был стать аккумуляторный завод в Бресте.





В последние годы Лемешевского включали в сотню самых успешных бизнесменов Беларуси. Он довольно давно входит в Совет по развитию предпринимательства.





При этом Лемешевский оставался жить в Пинске, имея дома в местных «Дроздах».









Его уличили в неправде после слов о жилье





Кстати, с домом Лемешевского связаны два интересных факта. По крайней мере, еще несколько лет назад его соседом был… руководитель Следственного комитета Иван Носкевич, получивший там участок после работы в Пинской прокуратуре.





Второй факт связан с заявлением бизнесмена образца начала 2018 года.





«Я из Пинска. Мой дом расположен в 500 метрах от трубы завода (аккумуляторного завода в Пинске). У меня там растут дети, я там живу. Неужели я выгляжу плохо?!», – говорил Лемешевский, обращаясь к противникам строительства предприятия в Бресте.





Но на одной из следующих встреч с общественностью житель деревни Бульково передал предпринимателю распечатанную гугл-карту, согласно которой от завода до его дома расстояние составляет не 500 м, а 1 100.













Участвовал в телепроекте ОНТ





В 2017 году Лемешевский в качестве ментора стал участником проекта «Мой бизнес» на ОНТ. Он набирал в свою команду инициативных молодых людей, которым давал советы по ведению бизнеса.





Хвалил при Лукашенко белорусскую инфраструктуру поддержки и развития предпринимательства





В конце 2017 года на встрече Александра Лукашенко с представителями деловых кругов Виктор Лемешевский выступил с речью. Он заявил, что в Беларуси сформирована полноценная инфраструктура поддержки и развития предпринимательства, «которая соответствует лучшим мировым практикам и обеспечивает конкурентоспособность белорусской экономики на мировом рынке».





Он также рассказал в присутствии руководителя страны о проекте строительства завода в Бресте.













О том, что Лемешевский был близок к властям, свидетельствует и его участие во Всебелорусском народном собрании в 2010 году. Известно также, что он выступал в пинском любительском хоккейном клубе «Волат».









Жаловался на отсутствие презумпции невиновности





В начале этого года на заседании Совета по развитию предпринимательства под руководством вице-премьера Александра Турчина бизнесмен выступал с совсем иной интонацией.





«У нас — традиционно негативное отношение как к спекулянтам, 488-й указ все еще действует (указ о борьбе с лжепредпринимательскими структурами), отсутствие презумпции невиновности, невозможность взыскать в досудебном порядке дебиторскую задолженность с госпредприятий. Поддержки со стороны государства не чувствуется», — заявил Лемешевский.





С проблемой отсутствия презумпции невиновности бизнесмен теперь столкнулся лично.









Видел заказ в активности противников аккумуляторного завода в Бресте





На одном из заседаний Совета по развитию предпринимательства Лемешевский заявил:





«Группа нигде не работающих активистов получает гранты и бомбит жалобами все органы госуправления: и региональные, и областные, и Минприроды, МЧС, Минздрав, Совмин и Администрацию президента».









По поводу многочисленных проверок сочувствие ему выразил руководитель «Амкодора» Александр Шакутин.