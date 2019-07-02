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«Чтобы это было всё не фальшиво, а по-настоящему». Белорусские артисты поздравили страну с Днём Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Народные гуляния продолжаются во всех уголках столицы. По традиции, главные площадки – у Дворца спорта и в Верхнем городе. Их без преувеличения можно назвать центром молодежных активностей, где и живая музыка, и народное творчество, и гастрономические изыски. Здесь весь день работает съемочная группа СТВ. На прямую связь со студией вышла корреспондент Алёна Сырова.
Алёна Сырова, СТВ:
В Верхнем городе и на площадке у Дворца спорта в режиме нон-стоп выступают артисты, в основном белорусские. Так, мы уже подпевали Инне Афанасьевой, Ирине Дорофеевой, группе «Провокация», Анастасии Тиханович.
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Беларуси:
Группа «Провокация»:
Анастасия Тиханович, певица:
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«Чтобы это было всё не фальшиво, а по-настоящему». Белорусские артисты поздравили страну с Днём Независимости
Новости Беларуси. Народные гуляния продолжаются во всех уголках столицы. По традиции, главные площадки – у Дворца спорта и в Верхнем городе. Их без преувеличения...
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