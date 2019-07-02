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«Чтобы это было всё не фальшиво, а по-настоящему». Белорусские артисты поздравили страну с Днём Независимости

03.07.2019 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Народные гуляния продолжаются во всех уголках столицы. По традиции, главные площадки – у Дворца спорта и в Верхнем городе. Их без преувеличения можно назвать центром молодежных активностей, где и живая музыка, и народное творчество, и гастрономические изыски. Здесь весь день работает съемочная группа СТВ. На прямую связь со студией вышла корреспондент Алёна Сырова.

«Чтобы это было всё не фальшиво, а по-настоящему». Белорусские артисты поздравили страну с Днём Независимости

Алёна Сырова, СТВ:
Столица продолжает праздновать День Независимости. К вечеру становиться многолюднее.

«Чтобы это было всё не фальшиво, а по-настоящему». Белорусские артисты поздравили страну с Днём Независимости

В Верхнем городе и на площадке у Дворца спорта в режиме нон-стоп выступают артисты, в основном белорусские. Так, мы уже подпевали Инне Афанасьевой, Ирине Дорофеевой, группе «Провокация», Анастасии Тиханович.

«Чтобы это было всё не фальшиво, а по-настоящему». Белорусские артисты поздравили страну с Днём Независимости

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Беларуси:
Такие праздники нас объединяют, и дай бог, чтобы мы всецело и полно ощущали это единство и понимали, что хоть мы и небольшое государство, маленькая нация, но мы вместе. И это самое главное.

«Чтобы это было всё не фальшиво, а по-настоящему». Белорусские артисты поздравили страну с Днём Независимости

Группа «Провокация»:
Важная дата. У каждого из нас были деды и прадеды, которые воевали за наше мирное небо над головой. Главное – искренне помнить, чтобы это было все не фальшиво, а по-настоящему. С праздником, страна!

«Чтобы это было всё не фальшиво, а по-настоящему». Белорусские артисты поздравили страну с Днём Независимости

Анастасия Тиханович, певица:
Большая радость то, что происходит здесь сегодня, что над нами чистое мирное небо, что мы имеем возможность в такой удивительно теплой, дружной компании встречать великий праздник – День Независимости нашей страны – с благодарностью к тем, кто отдавал свои сердца, свои жизни, отдавал за то, чтобы мы так мирно сегодня могли радоваться. Будем всегда пребывать в любви и мире к друг другу. С праздником всех!

Люди в материале: Инна Афанасьева, Анастасия Тиханович
 
 
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Новости Беларуси. Народные гуляния продолжаются во всех уголках столицы. По традиции, главные площадки – у Дворца спорта и в Верхнем городе. Их без преувеличения...
 
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