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Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День Независимости объединяет миллионы белорусов. В каждом уголке страны своя оригинальная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К примеру, в Гродно – спортивные батлы и прыжки парашютистов. Пламя Победы – в Витебске, военно-полевой кинотеатр – в Могилеве. Итак, самые яркие события праздничного дня – глазами наших корреспондентов.
Гродненская область
Галина Буро, СТВ:
Особый пармезан специально ко Дню Независимости и презентация молочных новинок от местного предприятия. Военные показали гостям, как пекут хлеб в полевых условиях. Всех объединила большая дегустация.
Обалденно вкусно! Неужели наши солдаты едят такой вкусный хлеб?
И самый трогательный момент дня – вальс Победы на центральной площади города. Ровно 75 пар в костюмах 40-х годов закружили в едином танце – вальсировали школьники, иностранные студенты и даже ветераны Великой Отечественной войны.
Галина Камбулина, жительница Гродно
Концерты, выставки, мастер-классы и спортивные батлы. Праздник не только на земле, но даже в воздухе. На протяжении дня над городом летал самолет Ан-2, который еще называют Аннушка, и разбрасывал листовки о Дне Независимости. Также мирное небо раскрасили яркие купола парашютов.
Брестская область
Петр Бутрим, СТВ:
Одну из главных автомобильных артерий реконструировали больше года. Но движение за все это время ни разу не остановили.
Обновленный мост намного шире и имеет пешеходный тоннель. Его удобство и безопасность оценили не только автомобилисты.
Елена Березина, жительница Бреста:
Юрий Жигало, житель Бреста:
Вместе с тем увеличилась и пропускная способность путепровода. О пробках в этом оживленном месте теперь можно забыть. Говорят, особенно красиво новый мост смотрится вместе с подсветкой. Что ж, обязательно полюбуемся. Но прежде узнаем, какие творческие сюрпризы нам подготовили к вечернему концерту. Кстати, в 2019 году он прописался прямо у звезды Брестской крепости.
Могилевская область
Ирина Недобоева, СТВ:
Сюда приехали тысячи гостей, чтобы почтить ветеранов Великой Отечественной.
Геннадий Волчок, профессор, кандидат исторических наук:
Городские гулянья сегодня проходят повсеместно. Приятным бонусом для зрителей стала та самая солдатская каша. Подготовили массу активностей и для маленьких могилевчан. Парк Подниколье превратился в настоящий детский городок с играми, развлечениями и аттракционами.
Спасибо огромное нашим ветеранам за такое светлое будущее. Ведь эти детки будут помнить и радоваться за ту Победу, которую принесли наши прадеды и деды. Спасибо.
Здесь, на площади Славы, начался масштабный праздничный концерт. Кстати, гимн вместе с могилевчанами споют звезды белорусской эстрады: ансамбль «Песняры», группа «Баларусы» и Виктория Алешко. И, что примечательно, поющих гостей для своего праздника горожане выбирали сами путем голосования.
Гомельская область
Александр Добриян, СТВ:
Эдуард Шугаев, житель Гомеля:
Иван Афанасьев, заведующий кафедрой Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:
К сожалению, братьям-героям не суждено было вернуться в освобожденный Гомель. Но тех, кому повезло остаться в живых в родном городе, встречали со всем теплом, на которое способно человеческое сердце. Сегодня импровизированный поезд Победы, как и 75 лет назад, на гомельском вокзале приветствовал военный комендант города.
У прибывающих на гомельский вокзал в далеком 1944-м радость освобождения омрачалась картиной ужасных разрушений. Весь центр города лежал в руинах.
Витебская область
Анастасия Аласания, СТВ:
Почетными участниками праздника стали и российские школьники. В Витебск они привезли копию Знамени Победы, который водрузили на рейхстаг в 1944-м бойцы Идрицкой дивизии.
Николай Янов, ветеран Великой Отечественной войны:
Денис Алексеев, учащийся Идрицкой школы (России):
Традиционно на площади Победы чеканили шаг бойцы легендарной 103-й воздушно-десантной бригады, МЧС, Следственного комитета, Департамента охраны. Не хватало разве что пограничников.
Минская область
Екатерина Чичерова, СТВ:
Посмотреть на необычное шоу приехали сотни людей, в том числе из соседних районов. Даже дождь не помешал празднику.
В юбилейный год центральный регион празднует с размахом. Даже в небольших населенных пунктах придумали что-то необычное.
Для гостей праздника работает полевая кухня и десятки интерактивных площадок. На гуляния можно посмотреть с высоты птичьего полета. А впереди файер-шоу и праздничный фейерверк.
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Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси
Новости Беларуси. День Независимости объединяет миллионы белорусов. В каждом уголке страны своя оригинальная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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