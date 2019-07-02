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Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

03.07.2019 22:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День Независимости объединяет миллионы белорусов. В каждом уголке страны своя оригинальная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

К примеру, в Гродно – спортивные батлы и прыжки парашютистов. Пламя Победы – в Витебске, военно-полевой кинотеатр – в Могилеве. Итак, самые яркие события праздничного дня – глазами наших корреспондентов.

Гродненская область

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Галина Буро, СТВ:
В Гродно сегодня маршировали, ездили на танках, вальсировали на площади и хлебосольно встречали гостей. В концепции праздника тесно переплелись три составляющие: наше военное прошлое, белорусские традиции и достижения за годы независимости. Это ощущалось даже на гастрофестплощадке «Смакота», которая стала хитом дня. 

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Особый пармезан специально ко Дню Независимости и презентация молочных новинок от местного предприятия. Военные показали гостям, как пекут хлеб в полевых условиях. Всех объединила большая дегустация.

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Обалденно вкусно! Неужели наши солдаты едят такой вкусный хлеб?

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

И самый трогательный момент дня – вальс Победы на центральной площади города. Ровно 75 пар в костюмах 40-х годов закружили в едином танце – вальсировали школьники, иностранные студенты и даже ветераны Великой Отечественной войны.

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Галина Камбулина, жительница Гродно
Я не могу без слез говорить, потому что это потрясающе! Настолько трогательно, я даже не ожидала.

Концерты, выставки, мастер-классы и спортивные батлы. Праздник не только на земле, но даже в воздухе. На протяжении дня над городом летал самолет Ан-2, который еще называют Аннушка, и разбрасывал листовки о Дне Независимости. Также мирное небо раскрасили яркие купола парашютов.

Брестская область

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Петр Бутрим, СТВ:
Праздник еще будет наполнен яркими красками салюта, но это немного позже. А пока брестчане с особым удовольствием открывают подарки. Какой же праздник без них? Самый долгожданный презент у меня за спиной – это Кобринский мост.

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Одну из главных автомобильных артерий реконструировали больше года. Но движение за все это время ни разу не остановили.

«Трогательно и интересно». Гости из Китая высоко оценили организацию празднования Дня Независимости в Бресте

Обновленный мост намного шире и имеет пешеходный тоннель. Его удобство и безопасность оценили не только автомобилисты.

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Елена Березина, жительница Бреста:
Подарок хороший. Ребенок очень ждал этот переход, и он первый раз по нему прошелся.

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Юрий Жигало, житель Бреста:
Было утром в час пик загружено постоянно здесь. Сейчас, когда открыли мост, стало намного проще, меньше пробок.

Вместе с тем увеличилась и пропускная способность путепровода. О пробках в этом оживленном месте теперь можно забыть. Говорят, особенно красиво новый мост смотрится вместе с подсветкой. Что ж, обязательно полюбуемся. Но прежде узнаем, какие творческие сюрпризы нам подготовили к вечернему концерту. Кстати, в 2019 году он прописался прямо у звезды Брестской крепости.

Могилевская область

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Ирина Недобоева, СТВ:
А в Могилеве старт празднований Дня Независимости традиционно был дан на Буйничском поле.

Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости

Сюда приехали тысячи гостей, чтобы почтить ветеранов Великой Отечественной.

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Геннадий Волчок, профессор, кандидат исторических наук:
Это один из самых светлых праздников. Посмотрите, каким трудом этот праздник достигли, как досталась эта Великая Победа. 

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Городские гулянья сегодня проходят повсеместно. Приятным бонусом для зрителей стала та самая солдатская каша. Подготовили массу активностей и для маленьких могилевчан. Парк Подниколье превратился в настоящий детский городок с играми, развлечениями и аттракционами.

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Спасибо огромное нашим ветеранам за такое светлое будущее. Ведь эти детки будут помнить и радоваться за ту Победу, которую принесли наши прадеды и деды. Спасибо.

Здесь, на площади Славы, начался масштабный праздничный концерт. Кстати, гимн вместе с могилевчанами споют звезды белорусской эстрады: ансамбль «Песняры», группа «Баларусы» и Виктория Алешко. И, что примечательно, поющих гостей для своего праздника горожане выбирали сами путем голосования.

Гомельская область

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Александр Добриян, СТВ:
В Гомеле сегодня одним из главных событий дня стало открытие памятника гомельчанам братьям Лизюковым. Все трое положили свои жизни на алтарь Победы. Причем двое из них – легендарный командарм Александр Лизюков  и полковник-артиллерист Петр Лизюков – были удостоены звания Герой Советского Союза.

«Для нашего города это событие». В Гомеле открыли памятник героям Второй мировой войны – братьям Лизюковым

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Эдуард Шугаев, житель Гомеля:
Мы, гомельчане, знаем об этой семье со школьной скамьи. Давно ждали этого памятника, если честно. Это трогает.

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Иван Афанасьев, заведующий кафедрой Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:
У победы и подвига всегда есть имена. Должны быть имена. Здесь увековечены конкретные люди – братья Лизюковы. Но это памятный знак всем братьям и сестрам, которые жизнь положили за отечество.

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

К сожалению, братьям-героям не суждено было вернуться в освобожденный Гомель. Но тех, кому повезло остаться в живых в родном городе, встречали со всем теплом, на которое способно человеческое сердце. Сегодня импровизированный поезд Победы, как и 75 лет назад, на гомельском вокзале приветствовал военный комендант города.

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

У прибывающих на гомельский вокзал в далеком 1944-м радость освобождения омрачалась картиной ужасных разрушений. Весь центр города лежал в руинах.

Витебская область

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Анастасия Аласания, СТВ:
Месяцем ранее освободили городской поселок Лиозно. Именно оттуда сегодня в Витебск привезли «Пламя Победы». И от священного факела зажгли огонь у памятного знака «Орден Победы».

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Почетными участниками праздника стали и российские школьники. В Витебск они привезли копию Знамени Победы, который водрузили на рейхстаг в 1944-м бойцы Идрицкой дивизии.

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Николай Янов, ветеран Великой Отечественной войны:
Всегда такие праздники как День Победы, праздник освобождения Беларуси отмечаются белорусским народом достойно. Если бы не было Победы, не было бы и нас. Посмотрите, как после Победы преобразилась Беларусь: стала самостоятельным, независимым государством. Да и, пожалуй, одним из лучших в СНГ.

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Денис Алексеев, учащийся Идрицкой школы (России):
Война – это, конечно, очень страшно. Не хочется, чтобы такое еще раз повторилось, поэтому всегда надо помнить подвиги наших предков.

Традиционно на площади Победы чеканили шаг бойцы легендарной 103-й воздушно-десантной бригады, МЧС, Следственного комитета, Департамента охраны. Не хватало разве что пограничников.

Минская область

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Екатерина Чичерова, СТВ:
Оркестр пограничных служб сегодня в Крупках. Военные показали высший класс. На кадрах видно, насколько каждое движение отточено до совершенства.

«Очень зрелищно»: что минчане говорят о народных гуляниях в День Независимости

Посмотреть на необычное шоу приехали сотни людей, в том числе из соседних районов. Даже дождь не помешал празднику.

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

В юбилейный год центральный регион празднует с размахом. Даже в небольших населенных пунктах придумали что-то необычное.

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Для гостей праздника работает полевая кухня и десятки интерактивных площадок. На гуляния можно посмотреть с высоты птичьего полета. А впереди файер-шоу и праздничный фейерверк.

Пламя Победы в Витебске, гастрофестплощадка в Гродно и дефиле оркестра в Минской области. Яркие моменты Дня Независимости в регионах Беларуси

Люди в материале: Галина Буро, Галина Камбулина, Пётр Бутрим, Елена Березина, Юрий Жигало, Ирина Недобоева, Геннадий Волчек, Александр Добриян, Эдуард Шугаев, Иван Афанасьев, Анастасия Аласания, Николай Янов, Денис Алексеев
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. День Независимости объединяет миллионы белорусов. В каждом уголке страны своя оригинальная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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