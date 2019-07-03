|
В Беларуси ввели новый тариф на электричество
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 июля ввели новый дифференцированный тариф на электричество по трем временным периодам. Это предусмотрено
С 1 июля ввели также новый тариф по трем временным отрезкам: с 23.00 до 6.00 — 0,0890 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 23.00 — 0,2671 рубля за кВт•ч, остальное время суток — 0,1039 рубля за кВт•ч. То есть белорусы смогут выбирать тариф на свое усмотрение.
При этом по-прежнему будет действовать также дифференцированный тариф на электричество по двум временным периодам: с 22.00 до 17.00 — 0,1039 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 22.00 — 0,2968 рубля за кВт•ч.
В Госстандарте еще в 2017 году
Напомним, в нынешнем году в Беларуси
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Те, кто будет пользоваться электричеством ночью, смогут сэкономить на платежах. При этом прежний дифференцированный тариф по двум временным периодам будет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)