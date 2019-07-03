В Беларуси ввели новый тариф на электричество

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 июля ввели новый дифференцированный тариф на электричество по трем временным периодам. Это предусмотрено постановлением Совмина № 442. Те, кто будет пользоваться электричеством ночью, смогут сэкономить на платежах. При этом прежний дифференцированный тариф по двум временным периодам будет по-прежнему действовать.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

С 1 июля ввели также новый тариф по трем временным отрезкам: с 23.00 до 6.00 — 0,0890 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 23.00 — 0,2671 рубля за кВт•ч, остальное время суток — 0,1039 рубля за кВт•ч. То есть белорусы смогут выбирать тариф на свое усмотрение.

При этом по-прежнему будет действовать также дифференцированный тариф на электричество по двум временным периодам: с 22.00 до 17.00 — 0,1039 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 22.00 — 0,2968 рубля за кВт•ч.

В Госстандарте еще в 2017 году выступали за введение в Беларуси новых дифференцированных тарифов на электроэнергию в зависимости от времени суток.

Напомним, в нынешнем году в Беларуси отменили лимиты на электроэнергию по объемам потребления. Это значит, что независимо от того, сколько кВт•ч человек потребил — 150, 250 или больше, он платит за них по одному тарифу. Для квартир с газовыми плитами в этом году действует субсидируемый тариф, он составляет 0,1746 рубля за кВт•ч, а для квартир с электроплитами — 0,1484 рубля за кВт•ч. Отказ от дифференциации тарифов на электроэнергию по объемам потребления в Министерстве антимонопольного регулирования поясняли тем, что в этом году в Беларуси субсидируемые тарифы практически достигли уровня экономически обоснованных.