ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси ввели новый тариф на электричество

03.07.2019 23:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 июля ввели новый дифференцированный тариф на электричество по трем временным периодам. Это предусмотрено постановлением Совмина № 442. Те, кто будет пользоваться электричеством ночью, смогут сэкономить на платежах. При этом прежний дифференцированный тариф по двум временным периодам будет по-прежнему действовать.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

С 1 июля ввели также новый тариф по трем временным отрезкам: с 23.00 до 6.00 — 0,0890 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 23.00 — 0,2671 рубля за кВт•ч, остальное время суток — 0,1039 рубля за кВт•ч. То есть белорусы смогут выбирать тариф на свое усмотрение.

При этом по-прежнему будет действовать также дифференцированный тариф на электричество по двум временным периодам: с 22.00 до 17.00 — 0,1039 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 22.00 — 0,2968 рубля за кВт•ч.

В Госстандарте еще в 2017 году выступали за введение в Беларуси новых дифференцированных тарифов на электроэнергию в зависимости от времени суток.

Напомним, в нынешнем году в Беларуси отменили лимиты на электроэнергию по объемам потребления. Это значит, что независимо от того, сколько кВт•ч человек потребил — 150, 250 или больше, он платит за них по одному тарифу. Для квартир с газовыми плитами в этом году действует субсидируемый тариф, он составляет 0,1746 рубля за кВт•ч, а для квартир с электроплитами — 0,1484 рубля за кВт•ч. Отказ от дифференциации тарифов на электроэнергию по объемам потребления в Министерстве антимонопольного регулирования поясняли тем, что в этом году в Беларуси субсидируемые тарифы практически достигли уровня экономически обоснованных. 

Читайте также:

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Те, кто будет пользоваться электричеством ночью, смогут сэкономить на платежах. При этом прежний дифференцированный тариф по двум временным периодам будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске после парада танк едва не влетел в пешеходов на тротуаре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.07.2019
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика