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В Минске после парада танк едва не влетел в пешеходов на тротуаре

03.07.2019 23:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске танк едва не вылетел на тротуар, где в этот момент находились люди. Видео инцидента в редакцию AUTO.TUT.BY прислал читатель Артем.

Судя по всему, инцидент произошел после парада по случаю Дня независимости, когда механизированная колонна возвращалась на базу. Напротив Дома печати на улице Сурганова механик-водитель не справился с управлением, в результате чего танк Т-72 занесло и едва не выбросило на тротуар.

К счастью, танк удалось остановить на проезжей части. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в 2017 году уже происходили подобные происшествия. Тогда танк, который ехал в сторону центра на генеральную репетицию парада, в районе станции метро «Московская» врезался в дерево и снес фонарный столб.

 

 
Теги: Минск
 
 
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К счастью, танк удалось остановить на проезжей части. Пострадавших в результате инцидента нет.
 
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