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Кульминацией мероприятий Дня Независимости в Вороново стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют

03.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Кульминацией мероприятий Дня Независимости в Вороново стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют

В День Республики доброй традицией стало признаваться в любви своей стране, желать ей благополучия и процветания, а всем белорусам — только хорошей судьбы, добра и взаимопонимания. Целыми семьями пришли вороновчане и их гости, чтобы присоединиться к тысячам жителей страны и в одно и то же время вместе с ними спеть гимн.


Кульминацией мероприятий Дня Независимости в Вороново стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют
Кульминацией мероприятий Дня Независимости в Вороново стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют
Кульминацией мероприятий Дня Независимости в Вороново стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют
Кульминацией мероприятий Дня Независимости в Вороново стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют

— Слаўся, зямлі нашай светлае імя, слаўся, народаў братэрскі саюз! Наша любімая маці-Радзіма, вечна жыві і квітней Беларусь!.. — знакомые и дорогие каждому белорусу слова.

Мы родились и выросли в мирное время. Нам выпало счастье строить далеко идушие планы на будущее и смело воплощить их в жизнь.


Кульминацией мероприятий Дня Независимости в Вороново стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют
Кульминацией мероприятий Дня Независимости в Вороново стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют
Кульминацией мероприятий Дня Независимости в Вороново стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют
Кульминацией мероприятий Дня Независимости в Вороново стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют

Вскоре небо разукрасил красочный фейерверк — достойное завершение большого и яркого праздника независимой Беларуси и ее сильного духом народа.


Кульминацией мероприятий Дня Независимости в Вороново стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют
Кульминацией мероприятий Дня Независимости в Вороново стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют
Кульминацией мероприятий Дня Независимости в Вороново стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В День Республики доброй традицией стало признаваться в любви своей стране, желать ей благополучия и процветания, а всем белорусам — только хорошей судьбы, добра и...
 
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