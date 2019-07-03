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Кульминацией мероприятий Дня Независимости в Вороново стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют
03.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В День Республики доброй традицией стало признаваться в любви своей стране, желать ей благополучия и процветания, а всем белорусам — только хорошей судьбы, добра и взаимопонимания. Целыми семьями пришли вороновчане и их гости, чтобы присоединиться к тысячам жителей страны и в одно и то же время вместе с ними спеть гимн.
— Слаўся, зямлі нашай светлае імя, слаўся, народаў братэрскі саюз! Наша любімая маці-Радзіма, вечна жыві і квітней Беларусь!.. — знакомые и дорогие каждому белорусу слова.
Мы родились и выросли в мирное время. Нам выпало счастье строить далеко идушие планы на будущее и смело воплощить их в жизнь.
Вскоре небо разукрасил красочный фейерверк — достойное завершение большого и яркого праздника независимой Беларуси и ее сильного духом народа.
Марина КОНДРАТОВИЧ.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Кульминацией мероприятий Дня Независимости в Вороново стали республиканская акция «Споем гимн вместе» и праздничный салют
В День Республики доброй традицией стало признаваться в любви своей стране, желать ей благополучия и процветания, а всем белорусам — только хорошей судьбы, добра и...
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