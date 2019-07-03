Весь день над Вороново плыла песня…

Источник материала: Вороновская газета





В «цветущий и поющий май» 1945-го года окунули слушателей артисты — работники культуры Вороновщины. Песни для своего зрителя они исполняли трогательно, искренне и с любовью. Знакомые с детства народные мелодии волновали сердца, ретро-шлягеры вызывали легкую настольгическую грусть о былом. Современные хиты не давали скучать и вовлекали в танец.

Как и в 75 лет назад, пели вместе все: и артисты, и зрители, передавая праздничное настроение друг другу. «Независимая, славная наша страна, это твой день!» — говорили они.

































































































