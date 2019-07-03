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Весь день над Вороново плыла песня…

03.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

 

Весь день над Вороново плыла песня…

В «цветущий и поющий май» 1945-го года окунули слушателей артисты — работники культуры Вороновщины. Песни для своего зрителя они исполняли трогательно, искренне и с любовью. Знакомые с детства народные мелодии волновали сердца, ретро-шлягеры вызывали легкую настольгическую грусть о былом. Современные хиты не давали скучать и вовлекали в танец.

Как и в 75 лет назад, пели вместе все: и артисты, и зрители, передавая праздничное настроение друг другу. «Независимая,  славная наша страна, это твой день!» — говорили они.


Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…
Весь день над Вороново плыла песня…

 
 
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  В «цветущий и поющий май» 1945-го года окунули слушателей артисты — работники культуры Вороновщины. Песни для своего зрителя они исполняли трогательно, искренне и...
 
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