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UPD. ЧП на салюте в Минске: есть пострадавшие и погибшая

03.07.2019 23:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 3 июля, в Беларуси празднуют День Независимости. Городские власти решили устроить в Минске грандиозное световое шоу с салютами и фейерверками, но ситуация вышла из-под контроля, в результате случилось ЧП. 

Очевидцы рассказывают, что некоторые ракеты взрывались над пусковыми установками, другие – прямо на земле. По информации Telegram-канала «Nexta», в здании спорткомплекса «Динамо» выбило стекла, а на улице Веры Хоружей повредились автомобили. Telegram-каналы сообщают о пострадавших: на некоторых фотографиях видны бригады скорой помощь. Onliner передает, что один человек травмирован осколком, который порезал ему ногу. TUT.by пишет о многих выбитых стеклах в домах. И сообщает, что точно есть одна пострадавшая.

UPD

Со ссылкой на очевидцев TUT.by передаёт, что женщина умерла. Onliner – тоже. Позже информацию о смерти опубликовала и БелТА: «Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину 1955 года рождения. Она наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена», – рассказали в СК.

Сейчас идет речь о возбуждении уголовного дела. К тому же СК дал информацию о других пострадавших: людям была оказана помощь, но госпитализация не понадобилась.

Что произошло

Пользователи в соцсетях предполагают, что это связано с некачественной пиротехникой. В социальных сетях уже очень много свидетельств очевидцев.

 Новость обновляется.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Сегодня, 3 июля, в Беларуси празднуют День Независимости. Городские власти решили устроить в Минске грандиозное световое шоу с салютами и фейерверками, но ситуация...
 
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