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UPD. ЧП на салюте в Минске: есть пострадавшие и погибшая
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 3 июля, в Беларуси празднуют День Независимости. Городские власти решили устроить в Минске грандиозное световое шоу с салютами и фейерверками, но ситуация вышла из-под контроля, в результате случилось ЧП.
Очевидцы рассказывают, что некоторые ракеты взрывались над пусковыми установками, другие – прямо на земле. По
UPD
Сейчас идет речь о возбуждении уголовного дела. К тому же СК дал информацию о других пострадавших: людям была оказана помощь, но госпитализация не понадобилась.
Что произошло
Пользователи в соцсетях предполагают, что это связано с некачественной пиротехникой. В социальных сетях уже очень много свидетельств очевидцев.
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Сегодня, 3 июля, в Беларуси празднуют День Независимости. Городские власти решили устроить в Минске грандиозное световое шоу с салютами и фейерверками, но ситуация...
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