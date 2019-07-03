UPD. ЧП на салюте в Минске: есть пострадавшие и погибшая

Источник материала: KYKY

Сегодня, 3 июля, в Беларуси празднуют День Независимости. Городские власти решили устроить в Минске грандиозное световое шоу с салютами и фейерверками, но ситуация вышла из-под контроля, в результате случилось ЧП.

Очевидцы рассказывают, что некоторые ракеты взрывались над пусковыми установками, другие – прямо на земле. По информации Telegram-канала «Nexta», в здании спорткомплекса «Динамо» выбило стекла, а на улице Веры Хоружей повредились автомобили. Telegram-каналы сообщают о пострадавших: на некоторых фотографиях видны бригады скорой помощь. Onliner передает , что один человек травмирован осколком, который порезал ему ногу. TUT.by пишет о многих выбитых стеклах в домах. И сообщает, что точно есть одна пострадавшая.

UPD

Со ссылкой на очевидцев TUT.by передаёт , что женщина умерла. Onliner – тоже . Позже информацию о смерти опубликовала и БелТА: «Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину 1955 года рождения. Она наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена», – рассказали в СК.

Сейчас идет речь о возбуждении уголовного дела. К тому же СК дал информацию о других пострадавших: людям была оказана помощь, но госпитализация не понадобилась.

Ничего не произошло? За мостом ближе к месту выстрелов салюта пострадала женщина. Предварительно, люди сказали, что в неё попал осколок. Упала на землю и лежала без сознания, очень сильно истекала кровью. Увезла скорая. — Tanya Rekuts (@omorfoulaT) 3 июля 2019 г.

Фото девушки, которая пострадала от салюта возле Стелы. pic.twitter.com/6kpE2BfDZ0 — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 3 июля 2019 г.

Дворец спорта уже огорожен лентой. На набережной Свислочи довольно большая лужа крови. Здесь работают силовики. pic.twitter.com/AEATgtWDK0 — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 3 июля 2019 г.

Что произошло

Пользователи в соцсетях предполагают, что это связано с некачественной пиротехникой. В социальных сетях уже очень много свидетельств очевидцев.

Во время салюта что-то пошло не так. Два сильных взрыва прямо на земле, с грибовидным дымом. — Victor M (@victor___m) 3 июля 2019 г.

Момент, как от взрыва разбились стекла. pic.twitter.com/19zagKmoeS — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 3 июля 2019 г.

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