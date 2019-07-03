Поклон ветеранам. Торжественный митинг в честь Дня Независимости прошел на Кургане Славы в Гродно

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День Независимости Республики Беларусь в нынешнем году особенный. В этот день Гродненщина вместе со всей страной отмечает славный юбилей – 75–летие освобождения Беларуси от немецко–фашистских захватчиков. В Гродно масштабный праздник начался на знаковом для всех жителей месте — на Кургане Славы. Открыл празднование по традиции торжественный митинг.

















Главные герои праздника — ветераны Великой Отечественной войны — прошли в колонне вместе с руководством области и города, представителями предприятий и организаций, молодежью.

В жизни каждого народа есть даты, которые становятся точкой отсчета нового этапа истории. Для Беларуси это День освобождения столицы нашей Родины от немецко–фашистских захватчиков, юбилей которого сегодня вместе со всей республикой торжественно отмечает и вся Гродненщина.







С Днем Независимости Республики Беларусь и 75–летием освобождения Беларуси от немецко–фашистских захватчиков ветеранов, гродненцев и гостей города поздравил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.

– Сегодня мы отмечаем знаковый для каждого белоруса юбилей, – подчеркнул Владимир Кравцов. – 75 лет назад наша земля была освобождена от фашистского порабощения, и сегодня — это главный праздник страны. В нем слились в единое целое такие понятия, как Освобождение, Победа и Независимость. Наш суверенитет завоеван подвигами солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, которые сражались за каждый клочок белорусской земли. Уже в первые часы войны, когда враг вступил на землю Гродненщины, упорное сопротивление ему оказали пограничники. Подвиг героев, которые приняли неравный бой и не отступили со своих рубежей, вошел в историю Второй мировой войны как пример самоотверженности и мужества. В память об этих героях в Гродно создан мемориал. Беларусь не прекратила своего сопротивления, когда линия фронта ушла далеко на восток. Уже в 1941 году возникли первые группы подпольщиков в наших городах и первые партизанские отряды. Оккупанты сжигали вместе с людьми целые деревни, но наши отцы, деды и прадеды продолжали борьбу. Лето 1944 года принесло мир на белорусскую землю. В результате успешного проведения операции «Багратион» гитлеровская армада была разбита. В суровое время военного лихолетья подтвердилась истина о том, что непобедим народ, защищающий свое Отечество.



Как отметил председатель областного исполнительного комитета, многое изменилось за три четверти века со дня освобождения нашей Родины. Но неизменным остался факт того, что в новых исторических условиях суверенная Беларусь не потеряла себя, сохранила свое лицо, свои традиции. Жизнь показывает, что мы нашли верные ориентиры, и страна поступательно движется вперед. Динамично растет экономика и Гродненской области. Строится жилье, развивается социальная сфера, реализуются масштабные для страны и региона проекты. На финишную прямую вышел самый значимый инвестиционный проект – строительство Белорусской атомной электростанции в Островце.











Высокими достижениями приносят славу Принеманскому краю спортсмены, как в частности на недавних II Европейских играх, вклад в фундаментальное развитие региона вносят деятели науки и культуры. Своими повседневными делами и устремлениями мы постоянно доказываем: эстафета героев Великой Отечественной – в надежных руках. Достойными преемниками победителей являются Вооруженные Силы Республики Беларусь. Расположенные на Гродненщине части демонстрируют высокую боевую готовность.