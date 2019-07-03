Александра Лукашенко ждут в Вене в ноябре

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Федеральный канцлер Себастьян Курц во время обмена подарками, 29 марта 2019 года. Фото: president.gov.by

Текст поздравления приводит пресс-служба президента Беларуси.





Президент Австрии также назвал 2019 год знаменательным для двух стран, так как в этом году планируется официальный визит Александра Лукашенко в Вену. В поздравлении сообщается и примерная дата визита — ноябрь 2019 года.





Ранее было известно, что визит президента Беларуси в Австрию может состояться во втором полугодии. Об этом говорил теперь уже бывший австрийский канцлер Себастьян Курц во время недавнего посещения Беларуси.



