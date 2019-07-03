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Александра Лукашенко ждут в Вене в ноябре
Источник материала: Партизан
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поздравил Александра Лукашенко с государственным праздником Беларуси и пожелал ему «личного благополучия и всего наилучшего, а также счастливого будущего для беларусского народа».
Президент Беларуси Александр Лукашенко и Федеральный канцлер Себастьян Курц во время обмена подарками, 29 марта 2019 года. Фото: president.gov.by
Текст поздравления приводит пресс-служба президента Беларуси.
Президент Австрии также назвал 2019 год знаменательным для двух стран, так как в этом году планируется официальный визит Александра Лукашенко в Вену. В поздравлении сообщается и примерная дата визита — ноябрь 2019 года.
Ранее было известно, что визит президента Беларуси в Австрию может состояться во втором полугодии. Об этом говорил теперь уже бывший австрийский канцлер Себастьян Курц во время недавнего посещения Беларуси.
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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поздравил Александра Лукашенко с государственным праздником Беларуси и пожелал ему «личного благополучия и всего...
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