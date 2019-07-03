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Самый высокий небоскрёб мира окрасили в цвета беларуского флага

03.07.2019 21:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

3 июля, в Беларуси отмечают 75-й День Независимости, и праздник выходит далеко за пределы нашей страны.



Например, его поддерживают в Объединенных Арабских Эмиратах, о чем сообщил беларуский МИД в Twitter.

В Дубае находится самый высокий небоскреб в мире – Бурдж-Халифа, его высота достигает 828 метров. Сегодня сооружение окрасили в цвета беларуского флага. Видео по ссылке.

 
 
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3 июля, в Беларуси отмечают 75-й День Независимости, и праздник выходит далеко за пределы нашей страны.
 
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